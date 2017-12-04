ВСУ отразили атаку диверсантов на Светлодарском направлении, боевики бросили раненых и убитого

Подразделение Вооруженных сил Украины отразило нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков на Светлодарском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, после столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого.

"Сегодня одно из подразделений Вооруженных Сил Украины, которое выполняет боевые задачи в данном районе, отразило нападение диверсионно-разведывательной группы российско-оккупационных войск из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го Армейского корпуса 8-й Армии Южного военного округа РФ. В результате боевого столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого и спешно покинули место стычки", — говорится в сообщении.

Напомним, силы АТО отразили вылазку диверсантов под Песками.