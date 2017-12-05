Убийства и изнасилования. Экс-боевик "ДНР" рассказал о зверствах чеченских наемников на Донбассе

Бывший боевик, воевавший на Донбассе, дал показания о российском военном присутствии в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Оперативники СБУ задокументировали, что житель Донетчины в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемого "Всевеликого войска Донского". Находясь в рядах террористов, он стал свидетелем того, как граждане РФ, в том числе уроженцы Чечни, занимались грабежом имущества граждан в Донецке, а также были причастны к убийствам и изнасилованиям среди гражданского населения, сообщает пресс-центр СБУ.

Прибыв в район города Дебальцево, где по показаниям бывшего боевика находились кадровые военнослужащие РФ, он получил задание зарисовывать маркировки тактических знаков российской военной техники. Отдельные кадровые военнослужащие РФ, по словам мужчины, выменивали у "казаков" боеприпасы российского производства на алкоголь и наркотики.

После внутренних бандитских разборок, которые привели к "расформированию" его группировки, раскаявшийся террорист был завербован "МГБ ДНР" и направлен в так называемую "отдельную славянскую мотострелковую бригаду", в которой командиром его "роты" был гражданин РФ. В составе бандформирования человек привлекался к хозяйственным работам, а также докладывал своему "куратору" о деятельности главарей группировки.

Разочаровавшись в такой "службе", житель Донетчины решил добровольно покинуть ряды террористов и вернуться к мирной жизни. Узнав о программе СБУ "Тебя ждут дома", он пересек линию разграничения и сразу обратился в правоохранительные органы.

Свидетельства бывшего боевика о российском военном присутствии в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока проверяются в рамках ранее начатого уголовного производства.

Напомним, ранее экс-боевик ЛНР рассказал, почему сдался СБУ.