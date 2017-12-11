Пограничники рассказали, сколько украинцев воспользовались безвизом

С момента запуска 11 июня нынешнего года безвизового режима между Украиной и странами Европейского союза, за исключением Великобритании и Ирландии, а также четырьмя государствами Шенгенского соглашения - Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией.

Такую статистику сегодня, в понедельник, 11 декабря обнародовали представители Госпогранслужбы.

Всего с начала действия безвиза им воспользовались 355 тысяч граждан Украины. При этом более 128 тысяч украинцев использовали для путешествий в ЕС авиационный транспорт, 227 тысяч путешествовали на автомобилях и на поездах, а меньше всего граждан использовали морские пункты пропуска.

По данным пограничников, чаще всего украинцы пересекали КПП на границе с Польшей и Румынией.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время наблюдается уменьшение количества путешествующих в безвизовом порядке. В частности, в ноябре нынешнего года этот показатель составлял 32,5 тысячи человек.

Напомним, ранее политолог рассказала о том, что почему безвиз лишил смысла военную агрессию РФ против Украины.