В России назвали дату большого обмена заложниками между Украиной и боевиками

Обмен заложниками между Киевом и самопровозглашенными "Донецкой и Луганской народными республиками" ("ЛДНР") должен состояться до 25 декабря, окончательные списки будут утверждены 20 декабря.

Об этом со ссылкой на источники в контактной группе и в российских дипломатических кругах сообщает газета "Известия".

"Пока речь идет о 74 украинских пленных и 306 — из списка боевиков", — говорится в материале.

Как пояснили изданию два источника в российских дипломатических кругах, Москва в целом позитивно оценивает перспективы этого процесса после переговоров в Вене министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина.

Между тем, пишет издание, остается неясной ситуация примерно с 30 пленными, которые, по информации Киева, не хотят возвращаться в Донецк и Луганск.

По словам источника издания, украинская сторона "внесла конструктивное предложение", как разрешить спор.

"К этим людям украинская сторона предлагает отправить независимых экспертов, чтобы те подтвердили их намерения. Это правильный и разумный ход", — сказал один из собеседников в российских дипломатических кругах.

Также "депутат народного совета "ДНР" Мирослав Руденко подтвердил изданию, что стоит задача завершить обмен пленными в ближайшие недели.

"Надо понимать, что это не полноценный обмен "всех на всех"", — сказал Руденко.

Ранее Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что самый масштабный обмен пленными должен состояться до Нового года, Украина ждет возвращения 74 граждан.