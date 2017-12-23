"Герой дядя Вова". Разбудивший соседей посреди ночи мужчина спас их от крушения дома

Житель города Юрьевец (Ивановская область, РФ) Владимир Галочкин спас жизни 19 своих соседей по подъезду многоквартирного дома.

Такое сообщение опубликовано в группе "Подслушано Юрьевец" соцсети "ВКонтакте".

"Где-то в три, в четвёртом часу появился треск. Взял фонарик, пошёл на улицу, посмотрел: лопнул фундамент. Поднялся, предупредил всех, разбудил, начал с пятого, потом на четвёртый, третий, второй. На первом не было никого. Начали людей выводить. Со второго только успели бабушку вывести на лестничную площадку — и рухнуло все", − сказал Галочкин.

Всего в данной многоквартирном доме проживает 54 человека. Все они были эвакуированы.

В той же группе горожане начали активно выражать Галочкину свою благодарность.

"Володя молодец, дай Бог тебе здоровья", − написала пользовательница Галина Галинина.

"Дядя Вова герой! Горжусь, что знаю этого человека!", − написал пользователь Илья Савин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России в результате взрыва газа в жилом доме пострадало множество людей.