Защищать от русокрыс. Кот Амбассадор принят на работу в МИД Украины

Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев сообщил, что МИД официально принял на дипломатическую службу кота-мышелова.

"Только назначен новый "Посол" и он уже на посту. Знакомьтесь — Амбассадор. Он будет представлять украинокошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно", — написал он в Twitter.

У кота сразу появился собственный аккаунт в Twitter. За считанные часы, на него подписались более сотни пользователей.

Коты на службе во внешнеполитических ведомствах не редкость. В МИД Франции 19 декабря на службу поступили две кошки. Их взяли на работу после того, как в здании министерства, расположенном на набережной Кэ д'Орсе в Париже завелись крысы, сообщает 112 Украина.

Также сообщалось о том, что в Великобритании сотрудником МИД стал кот Палмерстон, который до этого был обычным уличным котом. Считается, что кота назвали в честь лорда Палмерстона — бывшего министра иностранных дел и премьер-министра Великобритании. Животное оформили на должность главного мышелова в здании Форин-офиса в Лондоне.

Напомним, кот по кличке Лоуренс начал нести дипломатическую службу в здании посольства Великобритании в Иордании.