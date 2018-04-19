Искривление позвоночника

19 апреля 2018, 14:30

Своевременная профилактика и правильно назначенное лечение помогут избежать осложнений, а в большинстве случает избавиться от проблемы навсегда.

Позвоночник человека не имеет идеально прямого положения, ему свойственны физиологические изгибы, которые являются нормой. Увеличение радиуса передне-задних изгибов, а также боковые отклонения являются патологией. Искривление позвоночника может иметь разное направление, в зависимости от чего различают следующие виды патологии:

- Лордоз – увеличение радиуса изгиба вперед;

- Кифоз – увеличение изгиба назад;

- Сколиоз – боковое отклонение, которое всегда является нарушением, так как физиологического бокового изгиба не существует.

Причины и симптоматика нарушений

Кроме внешне выраженного резкого искривления и неправильной осанки, каждый из видов искривления имеет свои симптомы и причины:

• Кифоз возникает в результате перенесенного в раннем детстве рахита или врожденной слабости грудных и спинных мышц, а также постоянного неправильного положения тела в согнутом состоянии, например, за письменным столом, партой или станком. При кифозе нарушается дыхание, так как полный вдох требует полного распрямления позвоночника. В результате кислородного голодания нарушается кровообращение, возникают головные боли сосудистого характера и другие нарушения;

• Лордоз может образоваться при врожденном вывихе тазобедренного сустава, когда тяжесть тела переносится вперед. В этом случае для сохранения равновесия и вертикального положения тело отклоняется назад и изгибается в пояснице. Лордоз сопровождается болями и ограничением подвижности пораженного участка тела. Нарушается работа внутренних органов (почек, печени, желудка) в результате их опущения;

• Врожденный сколиоз встречается довольно редко, чаще он приобретается в результате постоянного неправильного положения за столом, ношением тяжелой сумки или школьного рюкзака на одном плече, дефектами походки. Чаще всего поражает позвоночник детей в возрасте до 15 лет. Причиной сколиоза может стать перенесенный в детстве рахит. У взрослых сколиоз чаще всего является результатом постоянных ассиметричных нагрузок на мышечный аппарат спины, например, при выполнении профессиональных обязанностей (швеи, скрипачи, носильщики). Реже сколиоз возникает при разрушении позвонков, например при туберкулезе.                      

В результате сколиоза ослабляются мышцы, изменяются форма позвонков и связочный аппарат.

Учитывая, что вовремя неисправленные искривления позвоночника, могут иметь очень серьезные последствия – быстрое изнашивание и разрушение позвонков и связочного аппарата, патологические изменения внутренних органов, нарушения работы нервной, пищеварительной, дыхательной системы, трудности при беременности и родах и другие проблемы, надо правильно определить комплекс лечебных мероприятий. Сделать это может только врач после проведения специальной диагностики.

Методы лечения искривления позвоночника

Своевременная профилактика и правильно назначенное лечение помогут избежать осложнений, а в большинстве случает избавиться от проблемы навсегда. Легкомысленное отношение к ней, может стать причиной усугубления проблемы и необходимости хирургического вмешательства.

Основные методы лечения:

- Корректирующая гимнастика, которая проводится под наблюдением специалиста. В результате комплекса специальных упражнений укрепляются мышцы, обеспечивающие правильное положение позвоночника. Кроме того, гимнастика оказывает общетонизирующее, общеукрепляющее действие, улучшает дыхание. Наилучший результат от ЛФК наблюдается при нарушениях I степени. Комплекс упражнений разрабатывается в зависимости от степени нарушений, по мере уменьшения патологии, интенсивность может и должна увеличиваться. ЛФК должна обязательно сочетаться с понижением статической нагрузки на позвоночник. К самостоятельному применению рекомендован только базовый набор упражнений, все остальные комплексы определяются только врачом. Гимнастика при сколиозе может быть симметричной и ассиметричной, выбор зависит от вида, интенсивности и степени поражения позвоночника;

- Лечебный массаж, который обязательно назначается при сколиозе. При других нарушениях целесообразность массажа может определить только лечащий врач. В результате массажа уменьшается напряжение мышц, облегчается дыхание;

- Рекомендовано активное движение, без перенапряжения и силовых упражнений. В качестве дополнительного мероприятия может быть назначено посещение бассейна. Немаловажную роль играет правильное сбалансированное питание.

Где лечить искривление позвоночника

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