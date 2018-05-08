Обыкновенное чудо. В США подросток вышел из комы после согласия родителей отдать его на органы

В штате Алабама (США) 13-летний Трентон МакКинли внезапно вышел из комы сразу после того, как его родители решили отдать его тело на органы и подписали необходимую документацию.

Как сообщают американские СМИ, подросток был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой в начале марта − небольшой прицеп для трейлера, в котором сидел МакКинли, перевернулся и ударил его по голове. Доктора заявляли, что Трентон "никогда не станет снова нормальным".

Они также утверждали, что недостаток кислорода повредил мозг ребенка, "поэтому, если он и выживет, то останется прикованным к приборам жизнеобеспечения". Родители решили подписать согласие на трансплантацию органов их сына нуждающимся детям.

Однако за день до того, как Трентона должны были отключить от приборов, он внезапно начал дышать, встал с кровати и смог разговаривать. Сейчас у подростка постоянно случаются припадки, и он всерьез страдает от головных болей. Сам Трентон верит, что побывал в раю: "Я был среди поля и шел вперед. Меня однозначно спас бог, даже доктора так говорят".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США врачи вырезали у пациентки многокилограммовую опухоль.