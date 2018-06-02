Олег Ляшко женился, фото

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко связал себя узами брака с Роситой Сайранен, с которой прожил 20 лет.

Об этом риадикал написал на своей странице в Facebook.

"Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей на нашей родной Украине!" — написал Ляшко.

Он также опубликовал свадебные фотографии, на которых его невеста — в красном платье и с букетом цветов, а он — в синем костюме.

Перед свадьбой Ляшко пригрозил "сжечь к чертовой матери" Верховную Раду.