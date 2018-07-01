"Думала - аллергия". Британка узнала о своей беременности за месяц до родов

Более точной иллюстрации для фразы "приятная неожиданность" как ни старайся - ни придумаешь.Гражданка Великобритании Сита Мина узнала о своей беременности только на 33-й неделе.

Соответствующее сообщение было опубликовано британским изданием Metro. По словам Мины, она употребляла противозачаточные средства с 2008-го и потому не ожидала никакой беременности. 33-летняя женщина объясняла вздутие живота аллергической реакцией. Причем медики подтвердили ее версию. Тем не менее, Мина все же впоследствии решилась сделать тест на беременность. Он оказался положительным.

"Я не могла поверить в это − я не чувствовала ни болей, ни тошноты с утра, никаких других симптомов", − добавила женщина. Она также отметила, что теперь сильно переживает, что вела достаточно нездоровый образ жизни все 33 недели до того, как она узнала о беременности: "Мы с моим партнером Тони нередко гуляли до трех утра и пили. Иногда я выпивала с коллегами после тяжелой смены. Знай я о беременности, не стала бы так поступать", −

В конечном итоге у Мины родился сын весом 3,2 килограмма, которого она назвала Робертом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Австралии у женщины обнаружили беременность за 15 минут до родов.