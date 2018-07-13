"Небось, бл*ть, Вова по воде пришел": Путину на Валааме старик бросился целовать руки. Видео

Во время поездки на Валаам главы РФ Владимира Путина к тому бросился старичок и расцеловал президенту руки.

Среди прочего видео появилось и в Twitter "Недруги за бугром". Комментарии оказались крайне негативными.

"Пока мессию любят, апостолы и дальше будут обогащаться", "Небось, бл*ть, еще и по воде пришел", "Благодарят за пенсионную реформу?", "Не царь, второй – после бога".

Некоторые отмечают: "Для меня, человека с высшим медицинским образованием, это жуткое зрелище. Вспомнился курс психиатрии".

А ряд пользователей заподозрил в происшедшем инсценировку: "Хотя вряд ли левому старику дали бы прикоснутся к нему, там руку поди хрен протянешь! Спектакль".

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Кроме того, политолог потроллил Путина из-за фото с Макроном. Главу России умудрились "дотянуть" до французского лидера, отметил эксперт.