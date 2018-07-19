Месть из-за замечания. В Киеве мужчины подожгли дверь в доме и побили окна, фото

В Днепровском районе Киева на проспекте Ватутина мужчина сделал замечание соседу, который приставал к девушке, после этого злоумышленник с товарищем решил отомстить защитнику.

Хулиган с пособником пришли к мужчине в квартиру, тот начал убегать по лестнице и использовал травматическое оружие, один из догонявших получил непроникающие ранения, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

По его данным, убегавшего пустила к себе соседка, злоумышленники подожгли ее дверь, а потом начали бить окна дома.

"Однако при появлении полиции их намерения вдруг изменились: один из них сразу убежал, другого фигуранта, несмотря на попытки сопротивляться, мы задержали на месте. Сейчас он под наблюдением медиков и полиции находится в специальной палате на лечении", — рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Задержанным оказался 35-летний киевлянин, он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с оборотом наркотиков. Следователи готовят материалы об объявлении ему подозрения за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство). Правоохранители разыскивают товарища злоумышленника.

Ранее СМИ писали, что в поселке городского типа Гостомель (находится под Киевом) депутат от партии УКРОП Николай Пасальский выгуливал своего путбуля без поводка, женщина сделала ему замечания, из-за него политик ее ударил в лицо.