Что нельзя отправлять Новой почтой: правила 2025 года

Не все пользователи понимают, что можно отправлять Новой почтой из продуктов или вещей и часто попадают из-за этого в неловкую ситуацию.

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Что можно отправить через Новую почту из продуктов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/nova.poshta.official/

Вы узнаете:

Какие вещи нельзя отправлять Новой почтой

Можно ли отправлять Новой почтой все продукты

Может ли оператор Новой почты отказать в отправке консервации

Пользоваться Новой почтой в наше время очень удобно, ведь посылка может попасть к родным или близким буквально за несколько дней. Однако не все можно отправлять даже в пределах Украины.

Главред узнал, что нельзя положить в посылку и какие продукты не принимает Новая почта согласно правилам 2025 года, которые компания прописала в условиях предоставления услуг.

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Новая почта позволяет отправлять широкий спектр товаров, однако ограничения действуют на пищевые продукты, если они не соответствуют определенным условиям, а именно:

Продукты, требующие специального температурного режима.

Продукты с сильным запахом, которые могут повредить другие отправления.

Жидкие продукты без надлежащей герметичной упаковки.

Часто у пользователей возникает вопрос, можно ли отправлять сыр Новой почтой, если он не герметично упакован. В таком случае оператор не примет продукт на отправку, однако если сыр будет хорошо упакован, не требует охлаждения и не имеет сильного запаха - отправить его таки можно.

То же касается вопроса, можно ли отправить Новой почтой консервацию. Консервацию можно отправлять, если банки герметично упакованы и защищены от возможного повреждения. Важно учесть, что стеклянные банки следует дополнительно обернуть пленкой или поместить в картонную упаковку, чтобы избежать разбития во время доставки.

Кроме продуктов в список запретов для отправки есть любые животные, насекомые, необработанная шерсть животных и прах. Не всегда операторы примут на отправку и лекарственные средства, которые требуют особых условий хранения.

Запрещается также пересылать любые токсичные и другие опасные вещества, оружие, газовые баллоны, а также картриджи и огнетушители.

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Что такое "Новая почта"? "Новая почта" - украинская частная компания по логистике, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.

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