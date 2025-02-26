Что означает "вибалушений": мало кто сможет правильно объяснить слово

Вы узнаете:
- Что означает "вибалушені очі"
- Какие есть слова-синонимы к слову "вибалушені"
Выражение "вибалушені очі" слышали, наверное, многие люди, но лишь единицы смогут объяснить истинное значение этого выражения.
Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает это словосочетание.
"Если вы любите книги и фильмы о Гарри Поттере, то точно знаете о таком персонаже, как Добби. Джоан Роулинг пишет о нем, как о существе с "вибалушеними очима". Это широко раскрытые, выпученные глаза. Такие глаза еще называют "лупатими", "банькатими" и "вирячкуватими", - рассказала она.
Также она отметила, что человека или существо (как Добби) с такими глазами можно назвать еще "вирлоокою" или "витрішкуватою".
"Когда кто-то гуляет без цели, бездельничает и разглядывает все вокруг, то говорят о таком человеке, что он "ловить витрішки", или "купує витрішки", или "продає витрішки". А вот "торгувати витрішками" означает нечто другое. "Торгувати витрішками" означает посматривать игриво на кого-то и кокетничать", - объяснила Багний.
Смотрите видео о том, что означает "вибалушені":
@sametak1064 Про выбалушенные глаза, вирлоокого Добби и торговлю витрішками #правильноукраїнською#мова#якправильно#українськийтікток#study#освіта#навчання#українськамова#українськийконтент#гарріпоттер#доббі♬ оригинальный звук - Правильно українською
Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна".
Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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