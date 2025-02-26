Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что означает "вибалушений": мало кто сможет правильно объяснить слово

Алёна Воронина
26 февраля 2025, 02:30
4
Выражение "вибалушені очі" указывает на форму глаз. Но такие глаза можно назвать еще и другими словами.
Украинский язык, Ольга Багний
Что означает "вибалушений"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Что означает "вибалушені очі"
  • Какие есть слова-синонимы к слову "вибалушені"

Выражение "вибалушені очі" слышали, наверное, многие люди, но лишь единицы смогут объяснить истинное значение этого выражения.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает это словосочетание.

видео дня

"Если вы любите книги и фильмы о Гарри Поттере, то точно знаете о таком персонаже, как Добби. Джоан Роулинг пишет о нем, как о существе с "вибалушеними очима". Это широко раскрытые, выпученные глаза. Такие глаза еще называют "лупатими", "банькатими" и "вирячкуватими", - рассказала она.

Также она отметила, что человека или существо (как Добби) с такими глазами можно назвать еще "вирлоокою" или "витрішкуватою".

"Когда кто-то гуляет без цели, бездельничает и разглядывает все вокруг, то говорят о таком человеке, что он "ловить витрішки", или "купує витрішки", или "продає витрішки". А вот "торгувати витрішками" означает нечто другое. "Торгувати витрішками" означает посматривать игриво на кого-то и кокетничать", - объяснила Багний.

Смотрите видео о том, что означает "вибалушені":

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна".

Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык Ольга Багний
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Крупнейшая за последнее время атака на Крым: в районе аэродромов и моста взрывы

Крупнейшая за последнее время атака на Крым: в районе аэродромов и моста взрывы

01:06Война
"Сорвались с крючка": The Washington Post объяснило, почему Китай не доволен РФ

"Сорвались с крючка": The Washington Post объяснило, почему Китай не доволен РФ

00:20Мир
Пламя поднялось до неба: Киев находится под атакой дронов, горит дом

Пламя поднялось до неба: Киев находится под атакой дронов, горит дом

23:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Непростая IQ-задача: найдите 3 отличия в картинках с щенком за 19 секунд

Непростая IQ-задача: найдите 3 отличия в картинках с щенком за 19 секунд

"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

Гороскоп на сегодня 26 февраля: Львам - прибыль, Девам - необычайное достижение

Гороскоп на сегодня 26 февраля: Львам - прибыль, Девам - необычайное достижение

Сорняки "исчезнут навсегда": садовод поделился хитрым, но простым секретом

Сорняки "исчезнут навсегда": садовод поделился хитрым, но простым секретом

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

Последние новости

03:02

Можно ли вечером убирать в доме вечером: неожиданный ответ

02:30

Что означает "вибалушений": мало кто сможет правильно объяснить словоВидео

02:03

Накроет "черная полоса": что нельзя завязывать 26 февраля, приметы

01:40

Март 2025 станет "золотым": кому астрологи предсказывают финансовый успех

01:30

Без "волшебных" уколов: больная волчанкой Селена Гомес резко потеряла вес

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
01:06

Крупнейшая за последнее время атака на Крым: в районе аэродромов и моста взрывы

00:45

"Напыщенная хабалка": известный режиссер резко раскритиковал Ани Лорак

00:20

"Сорвались с крючка": The Washington Post объяснило, почему Китай не доволен РФ

00:18

В Украине упадут цены на еще более 100 лекарств: Минздрав обнародовал список

Реклама
25 февраля, вторник
23:56

Пламя поднялось до неба: Киев находится под атакой дронов, горит дом

23:53

Сын Кличко дебютировал за сборную Украины по баскетболу - яркая реакция мамы

23:28

Украина будет "немного несчастной" после хорошего мирного соглашения - Белый дом

23:25

Почему не стоит заправлять авто сразу после разгрузки бензовоза

23:02

Что не так на рисунке: надо найти ошибку всего за 7 секунд

22:46

Рецепт легендарного пирога из сериала "Отчаянные домохазяйки" - вкуснотищеВидео

22:42

Россия может "объявить победу" в войне - чем это обернется для УкраиныВидео

22:33

Звонки бесплатно без денег на счету: известный оператор ввел новую услугу

22:30

"Споры случаются часто": Матвиенко призналась, как справляется с Мирзояном

22:20

Запестреет цветами: садоводы сказали, как заставить орхидею цвести пышно и долго

22:07

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Реклама
22:06

Массированный удар по Украине и сделка с США: главные новости Украины (дайджест)

21:49

"Показалось странным": куда пропал Константин Меладзе на самом деле

21:40

Не две, а три платежки за газ: украинцам придется платить больше уже в марте

21:37

Все видно: теща Бекхэма призналась, что увеличила его рекламное фото в белье

21:19

Трамп разбудил Европу, 3 европейские страны помогут остановить войну - СвитанВидео

21:00

Дефицит и рост цен: основной продукт подорожает из-за опасной болезни

20:58

Где лучше посадить картофель: секреты удачного выращивания

20:57

Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации: министр раскрыл детали

20:51

Украина и США согласовали соглашение об ископаемых: СМИ раскрыли первые детали

20:49

Когда Украина сможет начать свою наступательную операцию?мнение

20:45

Бывший муж Алсу решил мстить: что придумал Абрамов

20:40

Редкий символ на дороге: о чем предупреждает дорожный знак с тремя авто

20:37

Секрету более тысячи лет: что означает слово "Bluetooth" и при чем там зуб

20:35

Ядерное оружие вместо вступления в НАТО: в США отреагировали на инициативу Украины

20:33

Год Оскару: жена Козловского показала самое первое фото певца с сыном

20:12

Ситуация на фронте может ухудшиться: Чмут назвал условие

19:54

От 25 до 40 тысяч гривен: каким женщинам Украины выплатят "круглые" суммы

19:44

С 1 марта в Украине проиндексируют пенсии: Шмыгаль назвал точные суммы повышений

19:44

Были на море: муж Жанны Фриске рассказал, почему бросил ее умирать в одиночестве

19:31

Вопрос обороны Украины: Британия срочно созывает европейских лидеров

Реклама
19:27

Легче, чем кажется: как отличить натуральную сметану от подделки за минуту

19:25

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

19:11

150 тысяч погибших и раненых: армия РФ признала провал на ключевом направлении

19:10

Интересная новость из области "успехов" вражеского ВПКмнение

18:58

Бизнес 2025 - лучшие идеи для старта

18:51

В Украине приняли важное решение об отсрочках от мобилизации - что изменилось

18:48

Украина должна вернуть 3,5 млрд евро: в Словакии выдали циничное заявление

18:40

"Перемирие не будет долговременным": в ВР дали неутешительный прогнозВидео

18:34

Выше нормы температура и засуха: какой будет погода в Украине в марте 2025 года

18:18

"Ситуация может резко измениться": в DeepState назвали новую цель РФ на фронте

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять