Что стоит посмотреть из новых фильмов: топ-5 кино, которое удивит и понравится зрителю

В нынешнее время кино все еще ‒ простое и доступное развлечение. Главред решил помочь тем, кто задается проблемой: "Новые фильмы, которые стоит посмотреть".

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В 2023 вышло немало хороших фильмов, которые можно посмотреть онлайн / скриншот из видео

Благо, сейчас на дворе не девяностые или начало нулевых, когда ради какого-то свежего фильма нужно было ехать через пол-города - в кинотеатр, за кассетой или DVD-диском. И посмотреть хороший фильм дома легально легче легкого - благодаря различным стриминговым платформам. В общем, чуть ниже мы ответим детально на вопрос, какой фильм посмотреть.

Что стоит посмотреть из новых фильмов

1."Они клонировали Тайрона".

Прекрасная пародия на старые блэксплотейшн-боевики со звездами "Джанго: освобожденного" и "Звездных войн".

Ряд странных и пугающих событий погружает яркую троицу - бандита (Джон Бойега), проститутки (Тэйона Перрис) и сутенера (Джейми Фокс) в пучины зловещего заговора, который молниеносно распространяется по городу.

2. "Эвакуация 2: Тайлер Рейк"

Продолжение зрелищного каскадерского боевика от авторов и звезды франшизы "Мстители". В смелой и серьезной попытке закаленный в боях наемник Тайлер Рейк (Крис Хемсворт) отправляется на опасную миссию, чтобы освободить пленную семью страшного гангстера, несмотря на то, что он сам столкнулся со смертельной опасностью.

3. "Афина". Фильм потомственного французско-греческого режиссера Ромена Гавраса (его отец легендарный автор конспирологически-политических детективов Коста Гаврас), рассказывает о событиях, которые происходят в очень криминальном аррондисмане Парижа под названием Афина. 13-летнего подростка-иммигранта застрелили французские полицейские. Трое братьев убитого устраивают беспорядки и собирают вокруг себя людей, чтобы отомстить.

Какой фильм посмотреть

4. "Птичий короб: Барселона". Спин-офф суперпопулярного фильма з Сандрой Баллок в главной роли - но уже в испанских декорациях. Человечество сталкивается с загадочной силой, представляющей серьезную опасность. В одной из главных ролей - Марио Касас. Тот самый, который кумир девиц из 2000-х и звезда мелодрамы "Три метра над уровнем неба".

5. Страна снов

Девочка с жюльверновским именем Немо жила со своим отцом-вдовцом, пока тот не погиб в океане. Теперь она переехала к последнему живому родственнику - родному дяде Филиппу. Дядя очень замкнутый и необщительный человек, поэтому единственным развлечением девочки становятся сны.

В снах она встречает Флипа (его со вкусом и шиком играет заслуженный "Аквамен" Джейсон Момоа) - странное существо, о котором отец рассказывал ей сказки. Флип заявляет, что Немо должна помочь отыскать ему в Стране снов некую жемчужину, и после этого во сне она сможет встретиться с покойным отцом.

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