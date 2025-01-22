Что значит "за сім верст киселю їсти": лишь единицы правильно объяснят выражение

Большинство людей привыкли употреблять более распространенный фразеологизм, поэтому такое выражение смогут объяснить не многие люди.

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Что значит "за сім верст киселю їсти"/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Вы узнаете:

Что означает выражение "за сім верст киселю їсти"

В каких случаях оно используется

Украинский язык богат различными колоритными фразеологизмами "на все случаи жизни". Однако большое количество из них в наше время употребляются гораздо реже, чем раньше. Поэтому и услышав такие выражения, многие не смогут объяснить их значение.

К такому списку можно отнести и выражение "за сім верст киселю їсти". Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что оно означает.

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"Бывает такое, что мы тратим слишком много усилий на какое-то дело, которое того не стоит и не приносит желаемого результата. В таких случаях говорят, что "гра не варта свічок". Но есть еще одно выражение. Запомните, оно очень интересное - "за сім верст киселю їсти", - отметила она.

Смотрите видео о том, что значит "за сім верст киселю їсти":

Ранее Главред рассказывал, какая разница между словами "паливо" и "пальне", и чем является бензин - "паливом" или "пальним". Ольга Багний отметила, что довольно часто эти слова путают друг с другом, и поэтому употребляют их неправильно.

Также ранее Багний рассказала, что такое "фанаберія". Значение слова "фанаберія" известно немногим, а угадать не получится.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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