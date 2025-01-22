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Что значит "за сім верст киселю їсти": лишь единицы правильно объяснят выражение

Алёна Воронина
22 января 2025, 04:35
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Большинство людей привыкли употреблять более распространенный фразеологизм, поэтому такое выражение смогут объяснить не многие люди.
Украинский язык, Ольга Багний
Что значит "за сім верст киселю їсти"/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Вы узнаете:

  • Что означает выражение "за сім верст киселю їсти"
  • В каких случаях оно используется

Украинский язык богат различными колоритными фразеологизмами "на все случаи жизни". Однако большое количество из них в наше время употребляются гораздо реже, чем раньше. Поэтому и услышав такие выражения, многие не смогут объяснить их значение.

К такому списку можно отнести и выражение "за сім верст киселю їсти". Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что оно означает.

видео дня

"Бывает такое, что мы тратим слишком много усилий на какое-то дело, которое того не стоит и не приносит желаемого результата. В таких случаях говорят, что "гра не варта свічок". Но есть еще одно выражение. Запомните, оно очень интересное - "за сім верст киселю їсти", - отметила она.

Смотрите видео о том, что значит "за сім верст киселю їсти":

Ранее Главред рассказывал, какая разница между словами "паливо" и "пальне", и чем является бензин - "паливом" или "пальним". Ольга Багний отметила, что довольно часто эти слова путают друг с другом, и поэтому употребляют их неправильно.

Также ранее Багний рассказала, что такое "фанаберія". Значение слова "фанаберія" известно немногим, а угадать не получится.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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