Духовка будет чистой через несколько минут: женщина показала удивительный способ

Грязь, жирные пятна могут скапливаться, однако все равно многие из нас откладывают чистку плиты. Как очистить грязную плиту за считанные минуты?

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Как очистить грязную плиту за считанные минуты? / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Из всех надоедливых домашних заданий, которые мы часто откладываем, чистка духовки - одна из самых сложных. Грязь, жирные пятна и всевозможные неприятные вещи могут накапливаться, если откладывать их надолго - но как именно это сделать - вопрос, который ставит многих в тупик.

С теми плитами, которые имеют функцию самоочистки, несколько легче справиться, но, тем не менее, мы все склонны откладывать эту работу на потом. Одна женщина поделилась умным лайфхаком, который поможет просто очистить вашу духовку от грязи. Этот метод также не требует дорогостоящих специальных средств и может сэкономить вам кучу времени, пишет издание Mirror.

Пользовательница TikTok под ником nicolepaigelilly использует губку и таблетку для посудомоечной машины, чтобы избавиться от грязи со своей плиты и сделать ее красивой и блестящей. Делясь этим трюком на социальной платформе, она рассказала: "нажмите на боковые стороны и потяните за верхнюю часть, чтобы снять стекло. Будьте осторожны, потому что стекло весит больше, чем дверца духовки!"

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Она продолжила: "вырежьте из губки форму вкладки для посудомоечной машины и поместите ее в губку. Затем протрите до чистоты. Но на стекле остались пятна, поэтому позже придется почистить их с помощью губки" Николь добавила в комментариях: "следует также отметить, чтобы вы обязательно смыли все водой, чтобы удалить все химические вещества!"

Смотрите видео о том, как очистить грязную духовку за считанные минуты:

А когда ее спросили, как очистить внутреннюю часть, она ответила, что нужно "удалить верхний слой грязи с помощью кухонной бумаги", а затем оставить таблетку для посудомоечной машины, чтобы она впитала воду и оттерла.

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