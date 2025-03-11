Эксперты рекомендуют раз в неделю перезагружать роутер: в чем причина

Люди привыкли, что роутеры работают в непрерывном режиме. Однако это устройство тоже требует внимания со стороны пользователя.

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Зачем перезагружать роутер / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему роутер нужно перезагружать

Как часто нужно включать и выключать устройство

Если в доме "пропал" Интернет, не спешите звонить к провайдеру и обвинять его в предоставлении некачественных услуг. Главред выяснил, что одно решение может решить проблемы, связанные с нестабильным сетевым соединением.

Портал Pixelinform объясняет, если оставлять маршрутизатор включенным месяцами, то сигнал начнет ослабевать, скорость снизится и появятся перебои в соединении.

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Перезагрузка помогает устранить временные ошибки, обновить соединение с интернетом и решить потенциальные проблемы между подключенными устройствами.

Как перезагрузить роутер

Достаточно выключить его из розетки на несколько минут.

Как часто нужно перезагружать роутер

Чтобы соединение не прерывалось, а Интернет оставался скоростным, роутер нужно включать и выключать хотя бы раз в неделю.

Кроме регулярной перезагрузки, стоит обратить внимание на расположение маршрутизатора. Лучше ставить роутер в центре дома, как можно дальше от других электроприборов, которые могут мешать передавать сигнал.

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