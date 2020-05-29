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10 советов по фэн-шуй для улучшения брака: что говорят эксперты

29 мая 2020, 07:05

Эксперты рассказали о проверенной стратегии для удачи и процветания в семейной жизни.

Спальня
Эксперты рассказали об улучшении энергии спальни / Скриншот

Оказывается, фэн-шуй может помочь сохранить романтические отношения, оптимизируя энергию в вашей спальне.

"Речь идет не только о физическом представлении комнаты и принадлежностей в ней. Важно иметь эмоциональную связь, которая выравнивает ваши намерения с вашим сердцем, позволяя себе раскрыться и почувствовать энергию комнаты", - говорит Лора Серрано, консультант по фэн-шуй из Нью-Йорка.

Она поделилась некоторыми проверенными стратегиями для улучшения энергии спальни, чтобы принести удачу и процветание в вашу семейную жизнь, особенно в год Крысы.

Правильная кровать

Убедитесь, что ваша кровать не стоит в углу. Кровать должна быть легко доступна со всех сторон. Это способствует положительной энергии и балансу в комнате. Это символ создания равного пространства для вас и вашего партнера.

Спинка кровати

Изголовье кровати и ее каркас играют важную роль в оптимизации вашей спальни по фэн-шуй и, следовательно, ваших отношений.

Выбирайте изголовье и каркас из массива дерева, потому что элемент дерева связан с символической природой поддержки вашего тела и энергии, когда вы спите рядом с вашим супругом.

Закрытые двери

Двери не должны быть открыты на ночь. Открытая дверь - хороший признак новых возможностей, но только тогда, когда дело касается бизнеса.

Открытая дверь - не хороший знак для вашей личной жизни, поскольку он открывает ее для внешних воздействий.

Избегайте воды

Одним из наиболее важных советов фэн-шуй является отсутствие водных объектов в комнате. Даже маленький фонтан или аквариум - плохая идея для спальни, потому что вода "разбавит" вашу любовь.

Телевизору - нет

Наличие телевизора или даже радио в спальне является разрушительной силой и может отвлечь внимание от более важных вещей, таких как секс.

Есть несколько теорий фэн-шуй, которые утверждают, что присутствие телевизора в вашей спальне похоже на приглашение третьей стороны вступить в эти отношения.

Растения или цветы

Растения и цветы всегда были символами любви, красоты и жизни, и было бы полезно иметь немного зелени в спальне или в доме.

Расположите их в юго-западном углу. Не забывайте заботиться и убирать все мертвые цветы и листья как можно чаще, поскольку это нежелательный аспект для любви, согласно фэн-шуй.

Парами

Фэн-шуй говорит, что в доме нужно использовать максимальное количество парных вещей. Например, вместо одной фоторамки - поставьте две. Вместо одного каркаса на стене, повесьте два. Это улучшит вашу личную жизнь.

Правильные цвета

Цвет вашей спальни должен быть совместим с фен-шуй для семейных пар. Выберите романтические цвета, потому что они улучшат романтический аспект в отношениях. Розовый или красный - хорошие варианты.

Избегайте использования черного, коричневого и зеленого.

Зеркало

С точки зрения фэн-шуй, зеркала в спальне запрещены. Считается, что они обладают "прошлыми" энергиями, которые могут привести к вступлению третьей стороны в ваш брак.

Кроме того, зеркала особенно заряжены, что может привести к беспокойному сну. Лучше держать вашу спальню без отражений, а смотреть друг на друга.

Художественные работы

Фотографии и рисунки, которые вы выбираете для спальни, напрямую связаны с энергией, которую вы вносите в свою жизнь. Уличные сцены поменяйте на спокойные, романтические кадры, например на фото пар.

Также целесообразно избегать художественных работ с группами людей, которые могут привнести в отношения мысли о третьей стороне.

Напомним, ранее эксперты по фен-шуй объяснили, почему нельзя спать напротив зеркала и ногами к двери.

Фэн-шуй приметы
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