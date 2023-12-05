Головоломка для самых хитрых и находчивых: нужно за 11 секунд найти чизбургер

Попробуйте разгадать интересную головоломку – на первый взгляд, чизбургеры совершенно одинаковые, но на картинке есть и тот, который отличается от всех.

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Найдите чизбургер за 11 секунд / Indiatimes

Порой каждому из нас скучно на работе или дома в выходной. В таких ситуациях можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии – возможность весело и занимательно провести время с друзьями и семьей. На этот раз нам предлагают найти особенный чизбургер.

Головоломка от Indiatimes, на самом деле, очень простая. Нужно лишь проявить максимальную внимательность и тогда вы с легкостью обнаружите, в чем фишка этой головоломки.

На картинке – множество бургеров. Вроде бы они все одинаковые, но есть и тот, который заметно отличается. Ваша задача – найти такой чизбургер.

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Смотрите внимательно и вы быстро найдете чизбургер / Indiatimes

Дается всего 10 секунд. Готовы? Тогда погнали!

Не смогли найти чизбургер? Держите разгадку – это третий бургер во втором ряду слева. В отличии от всех, такой бургер без салата.

Если удалось найти чизбургер, у вас прекрасная находчивость / Indiatimes

Не расстраивайтесь, если вам не удалось найти правильный ответ. Можете попробовать поразгадывать другие головоломки. Например, головоломку для тех, у кого великолепное зрение – здесь нужно отыскать цифру 257 за 10 секунд. Если внимательно смотреть на картинку, ее можно найти и быстрее.

Кроме того, есть и хитрая головоломка для самых внимательных. Нужно отыскать рыбу за 10 секунд. Вместе с вами за ней охотятся и белые мишки в разноцветных свитерах.

Также есть и головоломка, где нужно за 7 секунд найти панду. На картинке все панды будто бы абсолютно одинаковые. Но есть и одна, которая отличается, ее вам и надо будет обнаружить.

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