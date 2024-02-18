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Как использовать хозяйственное мыло в быту: способы, о которых знают единицы

Руслана Заклинская
18 февраля 2024, 04:20
Хозяйственное мыло станет вашим лучшим союзником во время уборки в доме.
Как использовать хозяйственное мыло в быту: способы, о которых знают единицы
Необычные способы использования хозяйственного мыла / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Хозяйственное мыло - это не только союзник для личной гигиены, но и важное средство в вашем арсенале для уборки дома. Универсальность делает его идеальным вариантом для различных задач во время уборки.

Секрет хозяйственного мыла заключается в его рН, что делает его идеальным для чувствительной кожи и различных бытовых целей. Большинство хозяйственного мыла имеет рН 5,5, что идеально подходит для ежедневного очищения лица, тела и кожи головы, а также для лечения раздраженной кожи.

Если вы хотите знать больше об использовании хозяйственного мыла, прочитайте материал: Понадобится мыло и зеркало: как определить жесткость воды дома.

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В быту хозяйственное мыло имеет широкий спектр применений:

  1. Пятна на одежде: нанесите хозяйственное мыло непосредственно на пятно, осторожно потрите и оставьте на несколько минут перед тем, как стирать.
  2. Ящики и шкафы: положите кусочек хозяйственного мыла в угол ящика или шкафа, чтобы впитать влагу и оставить свежий аромат.
  3. Двери душевой кабины: смешайте хозяйственное мыло с водой и очистите двери мягкой губкой. Промойте чистой водой, чтобы не было разводов.
  4. Очки: нанесите каплю хозяйственного мыла на каждую линзу, осторожно потрите пальцами, а затем смойте водой. Высушите салфеткой из микрофибры.
  5. Кухонная утварь: для удаления жира используйте раствор хозяйственного мыла и горячей воды. Дайте посуде постоять в растворе, а затем осторожно потрите.
  6. Посуда: при отсутствии жидкого моющего средства для посуды используйте для мытья посуды смесь хозяйственного мыла, воды и ложки уксуса.
  7. Дверные ручки: нанесите хозяйственное мыло влажной губкой или тряпкой, осторожно потрите и вытрите чистой тряпкой для восстановления блеска.
  8. Замки: очсистите губкой, смоченной хозяйственным мылом и водой. Промойте и высушите, чтобы сохранить их в хорошем состоянии.
  9. Петли: нанесите хозяйственное мыло влажной тряпкой, чтобы очистить и смазать петли. Так удастся уменьшить скрип дверей.
  10. Мраморный пол или плитка: используйте смесь горячей воды и хозяйственного мыла. Протрите мягкой губкой или шваброй и хорошо высушите, чтобы избавиться от пятен.
  11. Лакированные двери: очистите тканью, смоченной в растворе хозяйственного мыла и воды. Вытрите насухо мягкой тканью, чтобы избежать следов.
  12. Пластиковые окна: смешайте хозяйственное мыло с горячей водой и протрите тканью из микрофибры.
  13. Раны: используйте хозяйственное мыло для осторожного очищения ран перед наложением повязок, поскольку оно не раздражает кожу.

Какое лучшее хозяйственное мыло

Как правило, хозяйственное мыло изготавливается из натуральных масел или животных жиров и обычно белого или бежевого цвета. Дополнительные цвета, как правило, указывают на добавление других компонентов.

Хозяйственное мыло - это универсальное средство, которое может творить чудеса в вашем доме. Хозяйственное мыло является эффективным помощником в быту: от очистки сложных пятен до поддержания свежести в вашем доме. Нежная структура делает его безопасным для различных поверхностей и предметов, а также незаменимым элементом в вашем арсенале чистящих средств.

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