Какая конфета отличается от всех остальных: нужно найти ответ за 5 секунд

Если вам удается заметить странную конфету, то это является признаком острого интеллекта и чрезвычайной внимательности к деталям.

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Где спрятана странная конфета - надо ее найти за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: Brightside, depositphotos.com/ua

Головоломки - это отличный способ потренировать свой мозг и проверить свой IQ, логическое мышление и способности к критическому мышлению.

Такие загадки побуждают людей мыслить нестандартно, а также оттачивать свои навыки наблюдательности и развивать умственную ловкость.

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В следующей загадке нужно отыскать странную конфету - эта единственная конфета отличается от всех других, которые являются одинаковыми, пишет jagranjosh.

Среди ряда одинаковых на вид рождественских конфет-тростей одна несколько отличается. Ваша задача - найти эту странную конфету всего за 5 секунд.

Непросто будет справиться с задачей, еще и сделать это настолько быстро. Ведь это лишь поначалу может казаться, будто бы такого количества времени будет достаточно. Однако не все так просто - чтобы добраться до разгадки, придется очень хорошо постараться.

Надо найти странную конфету за 5 секунд/ Brightside

Если вы готовы принять этот вызов и попробовать справиться с задачей настолько быстро - тогда вперед. Только целеустремленным и уверенным в себе людям покорятся любые вершины.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет найти конфету, которая отличается от всех остальных/ Brightside

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только чрезвычайно умные люди найдут 3 отличия за 15 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятаны несколько деталей, которые делают две картинки неодинаковыми.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 12 секунд надо угадать, чем отличаются две уборщицы. Непросто будет понять, какие именно детали отличают одну картинку от другой.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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