Картофель позеленел: чем он опасен и можно ли его есть

Что делать, если картошка позеленела? Выбросить или отрезать зеленые части клубня?

https://glavred.info/life/kartofel-pozelenel-chem-on-opasen-i-mozhno-li-ego-est-10693943.html Ссылка скопирована

Картофель позеленел - что делать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Почему картофель позеленел

Можно ли есть зеленую картошку

Иногда, купив картошку в магазине или на рынке, можно заметить, что некоторые клубни имеют зеленый цвет. Кушать такую картошку не рекомендуется, поскольку она содержит в себе токсин, способный испортить не только вкус любимого блюда, но и ваше самочувствие.

Главред разобрался, почему картошка зеленеет и можно ли есть картошку если она немного зеленая?

видео дня

Если вам интересно знать, какая картошка самая вкусная, читайте материал: Рекордный урожай ошарашит результатом: лучшие сорта картофеля на посадку.

Почему картошка зеленеет

Самая главная причина, по которой картошка зеленеет, это воздействие солнечного света. Картофель начинает вырабатывать хлорофилл — зеленый пигмент, содержащийся в растениях, пишет Агромаркет.

Таким образом, условия хранения картофеля играют решающую роль в предотвращении его позеленения. Картофель следует хранить в прохладном, темном и хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму риск позеленения.

Хранение картофеля вместе с овощами, производящими этилен, такими как лук, может способствовать прорастанию, что еще больше увеличивает вероятность появления зеленых пятен на клубнях.

Стоит отметить, что некоторые сорта картофеля более восприимчивы к позеленению, чем другие, из-за генетических факторов, влияющих на синтез хлорофилла.

Можно ли есть картошку, если она немного зеленая

Зеленый картофель содержит соланин - токсичный алкалоид, который может вызвать отравление при употреблении в больших количествах. Поэтому позеленевшая картошка непригодна к употреблению.

Соланин из зеленого картофеля в повышенных дозах может вызвать такие симптомы:

проблемы с желудком;

рвоту;

тошноту;

диарею;

гастрит;

язвы;

сосудистые заболевания;

головные боли;

нарушения работы нервной системы (в тяжёлых случаях - галлюцинации, судороги);

отравление.

Токсическое воздействие соланина особенно опасно для детей. Неокрепший организм более подвержен влиянию соланина, чем организм взрослого человека.

Что можно сажать на следующий год после картофеля / Инфографика: Главред

Можно ли есть картофель, если он начинает зеленеть

Очень часто позеленевшие части картошки просто обрезают, а оставшийся клубень используют для приготовления пищи.

Обязательно нужно удалять кожуру, поскольку там концентрация соланина особенно высокая.

Если зелёная зона обширная или картофель начал прорастать - лучше не рисковать и выбросить его.

В случае приготовления еды для детей, в принципе стоит выбирать лишь здоровый картофель нормального цвета.

Как правильно хранить картофель

Чтобы картофель не прорастал и не зеленел, его нужно правильно хранить:

в тёмном, прохладном месте (кладовая, шкаф, подвал);

вдали от источников света (особенно солнечного);

при температуре от +4 до +10 °C.

Хранить картофель в холодильнике не рекомендуется, это может привести к превращению крахмала в сахар и ухудшить вкус.

Как писал Главред, существует простой секрет приготовления идеального хрустящего картофеля с мягкой, воздушной серединкой — для этого понадобится всего один привычный кухонный ингредиент. И это обычный столовый уксус.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред