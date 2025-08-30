Картофель позеленел: чем он опасен и можно ли его есть

Вы узнаете:
- Почему картофель позеленел
- Можно ли есть зеленую картошку
Иногда, купив картошку в магазине или на рынке, можно заметить, что некоторые клубни имеют зеленый цвет. Кушать такую картошку не рекомендуется, поскольку она содержит в себе токсин, способный испортить не только вкус любимого блюда, но и ваше самочувствие.
Главред разобрался, почему картошка зеленеет и можно ли есть картошку если она немного зеленая?
Почему картошка зеленеет
Самая главная причина, по которой картошка зеленеет, это воздействие солнечного света. Картофель начинает вырабатывать хлорофилл — зеленый пигмент, содержащийся в растениях, пишет Агромаркет.
Таким образом, условия хранения картофеля играют решающую роль в предотвращении его позеленения. Картофель следует хранить в прохладном, темном и хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму риск позеленения.
Хранение картофеля вместе с овощами, производящими этилен, такими как лук, может способствовать прорастанию, что еще больше увеличивает вероятность появления зеленых пятен на клубнях.
Стоит отметить, что некоторые сорта картофеля более восприимчивы к позеленению, чем другие, из-за генетических факторов, влияющих на синтез хлорофилла.
Можно ли есть картошку, если она немного зеленая
Зеленый картофель содержит соланин - токсичный алкалоид, который может вызвать отравление при употреблении в больших количествах. Поэтому позеленевшая картошка непригодна к употреблению.
Соланин из зеленого картофеля в повышенных дозах может вызвать такие симптомы:
- проблемы с желудком;
- рвоту;
- тошноту;
- диарею;
- гастрит;
- язвы;
- сосудистые заболевания;
- головные боли;
- нарушения работы нервной системы (в тяжёлых случаях - галлюцинации, судороги);
- отравление.
Токсическое воздействие соланина особенно опасно для детей. Неокрепший организм более подвержен влиянию соланина, чем организм взрослого человека.
Можно ли есть картофель, если он начинает зеленеть
Очень часто позеленевшие части картошки просто обрезают, а оставшийся клубень используют для приготовления пищи.
Обязательно нужно удалять кожуру, поскольку там концентрация соланина особенно высокая.
Если зелёная зона обширная или картофель начал прорастать - лучше не рисковать и выбросить его.
В случае приготовления еды для детей, в принципе стоит выбирать лишь здоровый картофель нормального цвета.
Как правильно хранить картофель
Чтобы картофель не прорастал и не зеленел, его нужно правильно хранить:
- в тёмном, прохладном месте (кладовая, шкаф, подвал);
- вдали от источников света (особенно солнечного);
- при температуре от +4 до +10 °C.
Хранить картофель в холодильнике не рекомендуется, это может привести к превращению крахмала в сахар и ухудшить вкус.
