Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Картофель позеленел: чем он опасен и можно ли его есть

Анна Ярославская
30 августа 2025, 11:16
23
Что делать, если картошка позеленела? Выбросить или отрезать зеленые части клубня?
Картофель позеленел
Картофель позеленел - что делать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему картофель позеленел
  • Можно ли есть зеленую картошку

Иногда, купив картошку в магазине или на рынке, можно заметить, что некоторые клубни имеют зеленый цвет. Кушать такую картошку не рекомендуется, поскольку она содержит в себе токсин, способный испортить не только вкус любимого блюда, но и ваше самочувствие.

Главред разобрался, почему картошка зеленеет и можно ли есть картошку если она немного зеленая?

видео дня

Если вам интересно знать, какая картошка самая вкусная, читайте материал: Рекордный урожай ошарашит результатом: лучшие сорта картофеля на посадку.

Почему картошка зеленеет

Самая главная причина, по которой картошка зеленеет, это воздействие солнечного света. Картофель начинает вырабатывать хлорофилл — зеленый пигмент, содержащийся в растениях, пишет Агромаркет.

Таким образом, условия хранения картофеля играют решающую роль в предотвращении его позеленения. Картофель следует хранить в прохладном, темном и хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму риск позеленения.

Хранение картофеля вместе с овощами, производящими этилен, такими как лук, может способствовать прорастанию, что еще больше увеличивает вероятность появления зеленых пятен на клубнях.

Стоит отметить, что некоторые сорта картофеля более восприимчивы к позеленению, чем другие, из-за генетических факторов, влияющих на синтез хлорофилла.

Можно ли есть картошку, если она немного зеленая

Зеленый картофель содержит соланин - токсичный алкалоид, который может вызвать отравление при употреблении в больших количествах. Поэтому позеленевшая картошка непригодна к употреблению.

Соланин из зеленого картофеля в повышенных дозах может вызвать такие симптомы:

  • проблемы с желудком;
  • рвоту;
  • тошноту;
  • диарею;
  • гастрит;
  • язвы;
  • сосудистые заболевания;
  • головные боли;
  • нарушения работы нервной системы (в тяжёлых случаях - галлюцинации, судороги);
  • отравление.

Токсическое воздействие соланина особенно опасно для детей. Неокрепший организм более подвержен влиянию соланина, чем организм взрослого человека.

Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика
Что можно сажать на следующий год после картофеля / Инфографика: Главред

Можно ли есть картофель, если он начинает зеленеть

Очень часто позеленевшие части картошки просто обрезают, а оставшийся клубень используют для приготовления пищи.

Обязательно нужно удалять кожуру, поскольку там концентрация соланина особенно высокая.

Если зелёная зона обширная или картофель начал прорастать - лучше не рисковать и выбросить его.

В случае приготовления еды для детей, в принципе стоит выбирать лишь здоровый картофель нормального цвета.

Как правильно хранить картофель

Чтобы картофель не прорастал и не зеленел, его нужно правильно хранить:

  • в тёмном, прохладном месте (кладовая, шкаф, подвал);
  • вдали от источников света (особенно солнечного);
  • при температуре от +4 до +10 °C.

Хранить картофель в холодильнике не рекомендуется, это может привести к превращению крахмала в сахар и ухудшить вкус.

Как писал Главред, существует простой секрет приготовления идеального хрустящего картофеля с мягкой, воздушной серединкой — для этого понадобится всего один привычный кухонный ингредиент. И это обычный столовый уксус.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картофель
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Во Львове убили известного общественного и политического деятеля: СМИ назвали имя

Во Львове убили известного общественного и политического деятеля: СМИ назвали имя

12:31Украина
Под атакой аэродромы, склады и ПВО: СМИ сообщают о мощных взрывах в Крыму

Под атакой аэродромы, склады и ПВО: СМИ сообщают о мощных взрывах в Крыму

12:22Война
Дожди накроют несколько областей 1 сентября: синоптик предупредила, где будут осадки

Дожди накроют несколько областей 1 сентября: синоптик предупредила, где будут осадки

11:42Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

Прозвучали первые взрывы: летит куча Шахедов, РФ подняла в воздух авиацию

Прозвучали первые взрывы: летит куча Шахедов, РФ подняла в воздух авиацию

Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в Украине

Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в Украине

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

"Воспринимается как серьезная проблема": Буданов - о военных учениях в Беларуси

"Воспринимается как серьезная проблема": Буданов - о военных учениях в Беларуси

Последние новости

12:35

Грех ли выбрасывать старый памятник с могилы: священник ответил

12:31

Во Львове убили известного общественного и политического деятеля: СМИ назвали имя

12:28

Путинист Евгений Петросян оказался на больничной койке - что случилось

12:25

Не ниже 1500$: в Раде сделали важное заявление о повышении зарплат учителям

12:22

Под атакой аэродромы, склады и ПВО: СМИ сообщают о мощных взрывах в Крыму

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
11:59

"Запуталась в любовниках": Камалия попала в громкий публичный скандал

11:44

"Шанс на прекращение войны будет": политолог объяснил, за кем в России решение

11:42

Дожди накроют несколько областей 1 сентября: синоптик предупредила, где будут осадки

11:30

"Штамп в паспорте": Ольга Мартыновская раскрыла правду о своей личной жизни

Реклама
11:18

В Германии сообщили об атаке России на страну: канцлер Мерц вышел с заявлением

11:16

Картофель позеленел: чем он опасен и можно ли его есть

11:09

Кристина Орбакайте пошла против Галкина и Пугачевой - причина

10:27

Китайский гороскоп на завтра 31 августа: Кроликам - разочарования, Драконам - споры

10:19

"Опять обычный жилой дом": Зеленский вышел с заявлением после атаки по УкраинеФото

10:18

Как вкусно замариновать лук для "Шубы" - простой и быстрый рецептВидео

09:55

Украинцев предупредили о призыве: кого мобилизуют в первую очередь уже в сентябре

09:50

Цекало наконец-то озвучил свою позицию о войне и сказал, что потерял детей

09:30

США предоставляют Украине возможность "более глубоко" бить по РФ - посол при НАТО

09:02

РФ охватили адские пожары: в Генштабе похвастались ударами сразу по двум целям

08:49

Чеснок вырастет как на дрожжах: как подготовить грядки осеньюВидео

Реклама
08:10

"Охота на мигрантов": как РФ придумала новый способ мобилизациимнение

08:03

РФ массированно ударила по двум областным центрам Украины, есть погибшие: подробностиФото

07:10

Чем отличаются двое мужчин, играющих в бильярд: загадка на скорость интеллекта

06:30

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Ракам - новая цель, Львам - деньги, Девам - призВидео

06:15

Тюрьма народов по-русски: пытки и смерть азербайджанцев в Екатеринбургемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с детьми, которые едят мороженое

05:15

Как отмыть очень жирную вытяжку: одно простое средство спасет ситуацию

04:27

Будет вкуснее консервированной из магазина: как заморозить кукурузу на зиму

04:14

"Воспринимается как серьезная проблема": Буданов - о военных учениях в БеларусиВидео

04:00

Легкость и любовь постучатся в дверь: шести знакам зодиака повезет 30 августа

03:33

Гороскоп на завтра 31 августа: Близнецам - грандиозный успех, Девам - подстава

02:30

Европе грозит "вечная мерзлота": атлантическое течение на грани коллапса

01:47

Этим мужчинам всегда везет в любви: 4 знака зодиака, покоряющие сердца без усилий

00:49

До 1 сентября: Макрон выдвинул Путину ультиматум

00:00

Прозвучали первые взрывы: летит куча Шахедов, РФ подняла в воздух авиацию

29 августа, пятница
23:53

Китайские миротворцы в Украине: Трамп сделал неожиданное заявление

23:20

Разрушит жир за считанные секунды: чем пробить засор в раковинеВидео

22:50

Посмеялась над ним: Мелания Трамп решилась на радикальный шаг

22:10

Пенсионерам могут неожиданно ограничить выплаты: кто в Украине в зоне риска

22:10

Удачный день: Ермак раскрыл подробности переговоров с Уиткоффом

Реклама
21:49

Угрозы нашей планете: что разрушает Землю и почему

21:23

Есть ли угроза захвата РФ всей Украины: у Трампа сделали заявление

21:13

Скоро может быть атака на Украину: самолеты готовятся ко взлету, Шахеды уже в воздухе

21:12

Цифры впечатляют: где самые высокие и низкие зарплаты в Украине

21:08

Как на самом деле появились камни и драгоценности

20:48

Что нельзя делать с постелью в этот день: праздник и приметы 30 августа

20:39

Правда ли, что на Усекновение нельзя ничего резать: священник откровенно ответилВидео

20:37

Как легко очистить чашку от чайного налета:Видео

20:26

Сможет ли Украина вернуть оккупированные РФ земли: неожиданный прогнозВидео

20:06

"Меня это не удивляет": Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять