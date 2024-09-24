Когда закончится война в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" удивила прогнозом

По словам таролога, война до мая 2025 года будет продолжаться.

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Когда закончится война в Украине - Яна Пасынкова поделилась прогнозом/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скрин

До мая 2025 года война в Украине еще будет продолжаться, боевые действия будут происходить волнами.

Таким прогнозом поделилась победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова. Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

В то же время она назвала несколько дат, которые могут оказаться знаковыми во время войны.

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"Следующий год - вплоть до мая военные действия волнами идут. То есть не постоянно, не на всей территории. За следующий год наконец-то перекручивается власть, не уточняйте где, я смотрю без уточнений. После этого все идет к миру. 5.10 этого года, 10.05 и 5.10 следующего года - запомните эти даты", - отметила Яна Пасынкова.

Кто такая Яна Пасынкова Яна Пасынкова - таролог, победительница 15-го сезона Битвы экстрасенсов. Часто делает разбор вопросов на Таро, которые волнуют каждого украинца. Имеет собственный канал на YouTube.

Ранее таролог Стелла сделала прогноз на осень и спрогнозировала, когда закончится война в Украине. Также она сказала, когда прекратятся масштабные обстрелы ракетами и дронами по Украине.

Также ранее сообщалось, что "Нострадамус" из Индии назвал дату конца войны в Украине. Мужчина, которого называют "индийским Нострадамусом", предсказал, когда закончится российское вторжение в Украину - это может произойти сравнительно быстро.

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