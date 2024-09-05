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Комната станет сиять: как собственноручно сделать стильную подсветку на стене

Даяна Швец
5 сентября 2024, 11:24
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Немецкий дизайнер-блогер поделилась интересной идеей, как украсить комнату.
LED-лента
Стильный дизайн для комнаты можно сделать собственными руками / коллаж: Главред, фото: pexels

Всего одна интересная деталь может сделать комнату намного ярче. Как пример, нетипичным дизайнерским решением будет дополнительная сияющая подсветка на стене.

Как добавить стиля в свое пространство рассказала немецкий дизайнер-блогер в сети. Чтобы повторить такой дизайн, не нужны дорогие материалы или специальные навыки.

Как сделать подсветку на стене

Дизайнер рассказала, чтобы добавить шарма в комнату, можно дополнить ее стильной подсветкой на стене

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Для этого необходимо иметь:

  1. шуруповерт,
  2. LED-ленту,
  3. деревянные рейки,
  4. ДВП плиты или гипсокартон.

Немецкий дизайнер-блогер описала процесс пошагово.

@mi.interieur DIY TIME ? Ihr kennt mich. Ich Sprudel vor Ideen und kann es nicht lassen unsere Einrichtung zu optimieren. Ich finde das sieht mindestens doppelt so toll aus wie vorher und ist was ganz besonderes. Was sagt ihr? Alle Infos folgen wie immer in meiner Story. ?? #bett#schlafzimmer#hack#diy#indirektebeleuchtung♬ Originalton - Michèle | Interieur

Сперва она нарисовала на стене примерные линии для будущей подсветки, а после - повторила тот же рисунок на ДВП.

После создания самого эскиза, с помощью электролобзика женщина вырезала детали для новой части стены. Также необходимо вкрутить рейки, на которые будут крепиться ДВП или гипсокартон. Вырезанные элементы фиксируются с помощью шуруповерта. Замажьте шурупы шпаклевкой, чтобы они не бросались в глаза.

Откуда берется плесень на стенах?

Высокая влажность в помещении – самая частая проблема появления грибка на стенах. Плесень может появляться из-за протекающих кранов, плохой гидроизоляции, недостаточной вентиляции, неравномерного отопления и по другим причинам.

На завершающем этапе необходимо покрасить настенную конструкцию. И вишенкой на торте - прикрепить LED-ленту, которая и станет главным элементом этого декора.

Сколько стоит сделать подсветку на стене?

  • ≈ 200 гривен на одну плиту ДВП
  • ≈ 200 гривен на краску
  • ≈ 90-200 гривен LED-лента

Также Главред рассказывает, как избавиться от следов клея от на клейки . Снятие наклеек может быть сложным, но есть простые методы, которые помогут сделать это быстро и эффективно .

Главред объясняет, почему в Финляндии не используют губки для мытья посуды. Они не только вредны для окружающей среды, но и являются рассадником бактерий и грибков из-за их пористой текстуры, которая задерживает влагу.

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