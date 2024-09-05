Комната станет сиять: как собственноручно сделать стильную подсветку на стене

Немецкий дизайнер-блогер поделилась интересной идеей, как украсить комнату.

https://glavred.info/life/komnata-stanet-siyat-kak-sobstvennoruchno-sdelat-stilnuyu-podsvetku-na-stene-10594409.html Ссылка скопирована

Стильный дизайн для комнаты можно сделать собственными руками / коллаж: Главред, фото: pexels

Всего одна интересная деталь может сделать комнату намного ярче. Как пример, нетипичным дизайнерским решением будет дополнительная сияющая подсветка на стене.

Как добавить стиля в свое пространство рассказала немецкий дизайнер-блогер в сети. Чтобы повторить такой дизайн, не нужны дорогие материалы или специальные навыки.

Как сделать подсветку на стене

Дизайнер рассказала, чтобы добавить шарма в комнату, можно дополнить ее стильной подсветкой на стене

видео дня

Для этого необходимо иметь:

шуруповерт, LED-ленту, деревянные рейки, ДВП плиты или гипсокартон.

Немецкий дизайнер-блогер описала процесс пошагово.

Сперва она нарисовала на стене примерные линии для будущей подсветки, а после - повторила тот же рисунок на ДВП.

После создания самого эскиза, с помощью электролобзика женщина вырезала детали для новой части стены. Также необходимо вкрутить рейки, на которые будут крепиться ДВП или гипсокартон. Вырезанные элементы фиксируются с помощью шуруповерта. Замажьте шурупы шпаклевкой, чтобы они не бросались в глаза.

Откуда берется плесень на стенах? Высокая влажность в помещении – самая частая проблема появления грибка на стенах. Плесень может появляться из-за протекающих кранов, плохой гидроизоляции, недостаточной вентиляции, неравномерного отопления и по другим причинам.

На завершающем этапе необходимо покрасить настенную конструкцию. И вишенкой на торте - прикрепить LED-ленту, которая и станет главным элементом этого декора.

Сколько стоит сделать подсветку на стене?

≈ 200 гривен на одну плиту ДВП

≈ 200 гривен на краску

≈ 90-200 гривен LED-лента

Также Главред рассказывает, как избавиться от следов клея от на клейки . Снятие наклеек может быть сложным, но есть простые методы, которые помогут сделать это быстро и эффективно .

Главред объясняет, почему в Финляндии не используют губки для мытья посуды. Они не только вредны для окружающей среды, но и являются рассадником бактерий и грибков из-за их пористой текстуры, которая задерживает влагу.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред