Многие использовали их неправильно: что означают смайлики сердечки

Использование смайликов приобрело большую популярность, однако значение некоторых не знает большинство пользователей. Например, что означает фиолетовое сердечко в переписке.

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Что означают сердечки в Телеграмме и других соцсетях / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Смайлики сердечек - это один из самых популярных способов выражения эмоций в онлайн-общении. Они имеют разные цвета и формы, каждый из которых может нести определенный подтекст. На Reddit пользователи рассказали, что означают смайлики сердечка, и как их использовать в переписке.

Для начала стоит определить, что означает смайлик сердечка. Независимо от цвета он, обычно используется для выражения любви, симпатии или теплых чувств к собеседнику.

Однако разные варианты имеют свои уникальные оттенки значений. Например, что означает фиолетовое сердечко в переписке? Оно часто используется для выражения духовной или платонической любви. В некоторых случаях этот смайлик может символизировать поддержку, уважение или заботу без романтического подтекста.

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Выражение доверия, гармонии и спокойствия - вот, что значит синее сердце в переписке. Оно также может символизировать поддержку дружбы или ощущение стабильности в отношениях.

Есть смайлики в виде сердец, которые выражают и негативные эмоции. Печаль, потерю или эмоциональную боль символизирует смайлик, означающий разбитое сердце. Оно используется для выражения разочарования в любви или сильного горя.

А вот правильное значение, что означает смайлик с сердцами вместо глаз знает уже мало кто. Часто его используют, чтобы отреагировать на милую картинку, видео или текст. На самом же деле он выражает сильную увлеченность или влюбленность.

Что такое reddit? Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

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