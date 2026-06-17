Могут ли магниты на холодильнике увеличить счета за свет: ответ удивит

Существует мнение, что магнитное поле может ухудшить работу холодильника.

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Как магниты влияют на холодильник / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Безопасно ли вешать магниты на дверцу холодильника

Влияют ли магниты на работу прибора и энергопотребление

Многие люди украшают свои холодильники разнообразными магнитами. Однако существует мнение, что они могут повредить бытовую технику и даже увеличить счета за электроэнергию.

Главред решил разобраться, можно ли вешать на холодильник магниты.

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Почему говорят, что магниты могут увеличить счет за электроэнергию

Некоторые люди считают, что магнитное поле магнитов может повлиять на работу холодильника и заставить его потреблять больше энергии, пишет Primera hora.

"На протяжении многих лет некоторые люди избегали размещать магниты на дверцах холодильников, полагая, что это может увеличить их счет за электроэнергию", — говорится в сообщении.

Действительно ли магниты влияют на потребление энергии

Эксперты отмечают, что беспокоиться о том, что магниты могут негативно влиять на работу холодильника или увеличивать счета за электроэнергию, не стоит.

Причина в том, что магнитное поле магнитов слабое и не влияет на производительность или энергопотребление холодильника.

Кроме того, магниты являются пассивными элементами. Они не выделяют тепло и не взаимодействуют с внутренними компонентами прибора. Их наличие на дверце не заставляет компрессор работать интенсивнее для поддержания температуры, поэтому потребление энергии остается стабильным.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Когда магниты могут повредить холодильник

Хотя магниты не влияют на потребление электроэнергии, они могут ускорить износ петель или со временем повредить внешнее покрытие дверей.

Такие последствия возможны, если на холодильнике размещено слишком много магнитов, которые являются очень тяжелыми.

Сколько электроэнергии потребляет холодильник – видео:

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Об источнике: Primera Hora Primera Hora — это официальный сайт одной из крупнейших и самых популярных одноимённых ежедневных газет Пуэрто-Рико. Издание базируется в городе Гуайнабо (Пуэрто-Рико) и публикует контент исключительно на испанском языке. Веб-версия primerahora.com стабильно занимает второе место по посещаемости среди всех местных новостных сайтов Пуэрто-Рико. Ресурс принадлежит медиаконгломерату GFR Media (который также владеет ведущим пуэрто-риканским изданием El Nuevo Día). Сама газета была основана в ноябре 1997 года. Primera Hora изначально создавалась как издание в формате таблоида, ориентированное на широкую аудиторию. Издание позиционирует себя как "голос народа". Журналисты часто выезжают в отдалённые районы острова, чтобы освещать бытовые и социальные проблемы простых людей.

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