Надо найти мышь за 8 секунд: справится только человек с "глазами охотника"

Головоломки полезны не только для детей, но и взрослых, они улучшают внимание и развивают интеллектуальные способности. Главред нашел задание на внимательность, которое нужно решить всего лишь за 8 секунд.
Ниже на представленной иллюстрации можно увидеть множество грибов разного цвета, если хорошо присмотреться, то можно заметить, что среди грибов скрывается мышь.
Сможете ли вы найти спрятанную мышь за 8 секунд?
Портал Jagran Josh предлагает проверить ваше зрение, попробовав разгадать оптическую иллюзию.
Если готовы начинать, тогда включайте таймер и решайте задание. Время "летит", поэтому постарайтесь найти грызуна как можно быстрее.
Если вы нашли мышь среди грибов, мы вас поздравляем, у вас отличное зрение.
Те, кто все еще ищет грызуна, могут остановиться и ознакомиться с ответом ниже.
Мышь спряталась в левой части изображения.
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Что такое головоломки?
Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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