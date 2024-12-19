Надо найти мышь за 8 секунд: справится только человек с "глазами охотника"

Найти грызуна за считанные секунды смогут только самые внимательные.

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Головоломка на внимательность / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Jagran Josh

Головоломки полезны не только для детей, но и взрослых, они улучшают внимание и развивают интеллектуальные способности. Главред нашел задание на внимательность, которое нужно решить всего лишь за 8 секунд.

Ниже на представленной иллюстрации можно увидеть множество грибов разного цвета, если хорошо присмотреться, то можно заметить, что среди грибов скрывается мышь.

Головоломка / Фото: Jagran Josh

Сможете ли вы найти спрятанную мышь за 8 секунд?

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Портал Jagran Josh предлагает проверить ваше зрение, попробовав разгадать оптическую иллюзию.

Если готовы начинать, тогда включайте таймер и решайте задание. Время "летит", поэтому постарайтесь найти грызуна как можно быстрее.

Если вы нашли мышь среди грибов, мы вас поздравляем, у вас отличное зрение.

Те, кто все еще ищет грызуна, могут остановиться и ознакомиться с ответом ниже.

Мышь спряталась в левой части изображения.

Ответ к головоломке / Фото: Jagran Josh

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Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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