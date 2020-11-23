Накушалась - из желудка 12-летней девочки достали валенок

Из желудка 12-летней девочки достали валенок / Востокинформ

В России группа хирургов провели сложную операцию и извлекли из желудка 12-летней девочки огромный клок волос и шерсти, который по форме крайне напоминает валенок.

Об этом сообщает портал ВостокТелеинформ. По данным журналистов, случай произошел в Бурятии. 12-летняя девочка в течение довольно длительного времени страдала от ноющих болей в животе. А в последние месяцы у нее регулярно была рвота и снижался аппетит.

По данным медиков, несмотря на то, что различные инородные тела из желудка детей извлекаются почти каждый день, так далеко зашедших случаев трихобезоара еще не было.

Трихобезоар — это "опухоль", которая образовывается в виде клубка волос либо шерсти (со слизью и содержимым желудка). Она встречается у детей, которые имеют вредную привычку либо патологическую наклонность жевать-проглатывать волосы, шерстяные изделия, войлок и т.д.

По словам врачей, операция прошла без осложнений. Девочка быстро пошла на поправку и выписалась домой с хорошим самочувствием.

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