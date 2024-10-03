Ошибаются большинство водителей: какое авто нарушает правило - спецзадача по ПДД

Круговые перекрестки часто имеют интенсивное движение и требуют от водителей согласованных действий. Нарушение правил может привести к столкновению или опасным ситуациям для других водителей, пешеходов и велосипедистов. В задаче по теме "Начало движения и изменение его направления" нужно определить, какой водитель нарушает правила дорожного движения на изображенном перекрестке.
Варианты ответов:
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Все водители нарушают правила.
- Ни один из водителей не нарушает правил.
На картинке три автомобиля одновременно заезжают на круговой перекресток и намерены выехать из него по определенным траекториям.
Обратите внимание, что перед перекрестком установлен знак 4.10 "Круговое движение", который требует движение по кругу в направлении, указанном стрелками на перекрестке.
Что такое ПДД?
Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".
Правильно ли водители заехали на перекресток?
Согласно пункту 10.4 Правил дорожного движения:
"Перед выполнением поворота (направо или налево) или разворотом водитель должен заранее занять крайнюю полосу для движения в этом направлении, за исключением ситуаций, когда он заезжает на круговой перекресток".
Следовательно, водители не обязаны занимать крайний правый ряд для заезда на круговое перекресток, поэтому они действуют в соответствии с правилами.
Правильно ли автомобили покидают перекресток?
Пункт 10.5 ПДД утверждает:
"Выезд с кругового перекрестка разрешен с любой полосы, если другие знаки или разметка этого не ограничивают и это не создает препятствий транспортным средствам, движущимся справа".
Таким образом, заезжать и выезжать с кругового перекрестка можно с любой полосы.
Правильный ответ (№5): ни один из водителей не нарушает правил.
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