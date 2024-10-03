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Ошибаются большинство водителей: какое авто нарушает правило - спецзадача по ПДД

Даяна Швец
3 октября 2024, 03:00
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Соблюдение правил на круговом перекрестке - это ключ к безопасности, порядку и слаженному движению.
Тест PDR
Тест на ПДД - кто из водителей не прав? / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: auto.novyny.live

Круговые перекрестки часто имеют интенсивное движение и требуют от водителей согласованных действий. Нарушение правил может привести к столкновению или опасным ситуациям для других водителей, пешеходов и велосипедистов. В задаче по теме "Начало движения и изменение его направления" нужно определить, какой водитель нарушает правила дорожного движения на изображенном перекрестке.

Варианты ответов:

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Водитель красного автомобиля.
  4. Все водители нарушают правила.
  5. Ни один из водителей не нарушает правил.
Задача прокурора
Задача ПДД / ФОТО: auto.novyny.live

На картинке три автомобиля одновременно заезжают на круговой перекресток и намерены выехать из него по определенным траекториям.

видео дня

Обратите внимание, что перед перекрестком установлен знак 4.10 "Круговое движение", который требует движение по кругу в направлении, указанном стрелками на перекрестке.

Что такое ПДД?

Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".

Правильно ли водители заехали на перекресток?

Согласно пункту 10.4 Правил дорожного движения:

"Перед выполнением поворота (направо или налево) или разворотом водитель должен заранее занять крайнюю полосу для движения в этом направлении, за исключением ситуаций, когда он заезжает на круговой перекресток".

Следовательно, водители не обязаны занимать крайний правый ряд для заезда на круговое перекресток, поэтому они действуют в соответствии с правилами.

Правильно ли автомобили покидают перекресток?

Пункт 10.5 ПДД утверждает:

"Выезд с кругового перекрестка разрешен с любой полосы, если другие знаки или разметка этого не ограничивают и это не создает препятствий транспортным средствам, движущимся справа".

Таким образом, заезжать и выезжать с кругового перекрестка можно с любой полосы.

Правильный ответ (№5): ни один из водителей не нарушает правил.

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Главред также рассказывал, что означает дорожный знак с двумя молотками. Этот символ может вызвать вопросы у многих водителей, поскольку он не является распространенным.

Также специалисты поделились, что означает круг с восклицательным знаком на панели авто и на какую лампочку на приборной панели авто обязательно следует обращать внимание.

Существует большая неожиданная хитрость, зачем водители поливают лобовое стекло авто минеральной водой. Удалять остатки насекомых с поверхности авто помогает довольно трудно, но есть один интересный способ, который в этом поможет.

А вот этот водитель хитростью заставил других не парковаться слишком близко к его авто. Мужчина решил проблему очень просто - наклеив на свою машину надпись, на которую невозможно не отреагировать.

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