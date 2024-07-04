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Почему коты боятся огурцов: эксперты объяснили реакцию четвероногих

Анна Косик
4 июля 2024, 20:53
107
В сети владельцы котов распространяют видео, как их любимцы испуганно подпрыгивают, увидев огурец рядом. Наконец-то стало известно, в чем причина такого поведения.
Кот и огурец
Почему коты подпрыгивают, когда видят огурец / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

Видео котов, которые бешено отскакивают, когда видят возле себя огурец, уже некоторое время активно распространяются в сети. На самом деле коты очень чувствительны к окружающей среде, поэтому их пугает внезапное появление случайного предмета.

В статье BBC объяснили, почему у котов такая реакция именно на огурцы. Для четвероногих любимцев огурцы очень похожи на змеи, поэтому, возможно, именно этот овощ вызывает такую экстремальную реакцию у котов.

Страх заставляет их подпрыгнуть на несколько сантиметров в воздух, чтобы избежать укуса рептилии. Хотя нам может показаться смешной такая реакция, но на самом деле она уберегла их предков от змей и других подобных хищников.

видео дня

Еще одно объяснение, почему кошки могут бояться огурцов, является то, что домашние любимцы беспокойно реагируют на любой предмет, который "успел прокрасться за ними". Как известно, внезапного появления чего-то рядом достаточно, чтобы напугать кота. Следовательно, домашние животные могут быть просто встревожены неожиданным событием, а не конкретно огурцом.

Почему нельзя пугать кота огурцом

Хотя тысячи владельцев кошек уже выложили в сеть видео, как их любимцы забавно отскакивают от огурца, лучше подобные провокации с животными не делать. А все потому, что у котов может возникнуть страх и недоверие к вам или даже к другим людям. Коты после такого стресса могут даже стать склонны к развитию заболеваний мочевыводящих путей, поэтому шутки здесь совершенно неуместны.

Что известно о BBC?

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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