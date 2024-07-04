Почему коты боятся огурцов: эксперты объяснили реакцию четвероногих

В сети владельцы котов распространяют видео, как их любимцы испуганно подпрыгивают, увидев огурец рядом. Наконец-то стало известно, в чем причина такого поведения.

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Почему коты подпрыгивают, когда видят огурец / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

Видео котов, которые бешено отскакивают, когда видят возле себя огурец, уже некоторое время активно распространяются в сети. На самом деле коты очень чувствительны к окружающей среде, поэтому их пугает внезапное появление случайного предмета.

В статье BBC объяснили, почему у котов такая реакция именно на огурцы. Для четвероногих любимцев огурцы очень похожи на змеи, поэтому, возможно, именно этот овощ вызывает такую экстремальную реакцию у котов.

Страх заставляет их подпрыгнуть на несколько сантиметров в воздух, чтобы избежать укуса рептилии. Хотя нам может показаться смешной такая реакция, но на самом деле она уберегла их предков от змей и других подобных хищников.

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Еще одно объяснение, почему кошки могут бояться огурцов, является то, что домашние любимцы беспокойно реагируют на любой предмет, который "успел прокрасться за ними". Как известно, внезапного появления чего-то рядом достаточно, чтобы напугать кота. Следовательно, домашние животные могут быть просто встревожены неожиданным событием, а не конкретно огурцом.

Почему нельзя пугать кота огурцом

Хотя тысячи владельцев кошек уже выложили в сеть видео, как их любимцы забавно отскакивают от огурца, лучше подобные провокации с животными не делать. А все потому, что у котов может возникнуть страх и недоверие к вам или даже к другим людям. Коты после такого стресса могут даже стать склонны к развитию заболеваний мочевыводящих путей, поэтому шутки здесь совершенно неуместны.

Что известно о BBC? Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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