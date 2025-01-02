Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 3 секунды найти алмаз

Когда нужно немного отвлечься и переключиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них помогает потренировать смекалку. На этот раз нам нужно найти алмаз.
Головоломка от Jagranjosh достаточно простая. Нужно лишь внимательно посмотреть на изображение, и правильный ответ обязательно найдется.
На картинке – женщины разного возраста. У одной из них алмаз. Наша задача – его найти.
Дается всего 3 секунды! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти алмаз? Ловите подсказку: посмотрите по центру картинки и немного левее. Правильный ответ обведен черным кружком.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки.
Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение, где нужно за 5 секунд найти гусеницу.
Также можно разгадать головоломку, в которой нужно найти три панды без солнцезащитных очков. Панды нарисованы так, что отгадать загадку будет непросто.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Множество осьминогов нашли клад и смотрят на него. Наша задача – найти среди них рыбу, которая хорошо спряталась.
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