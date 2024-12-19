Ребус для тех, у кого великолепная смекалка: надо за 6 секунд найти вора

Когда хочется немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них заставляет нас задуматься или улыбнуться. На этот раз нам нужно разгадать необычную загадку и найти вора.
Головоломка от JagranJosh непростая, но очень любопытная. Здесь не нужно внимательно смотреть на картинку и искать ответ. Следует подумать, кто на самом деле вор.
На картинке – девушка Сьюзан и следователь. Ее дом ограбили. Спустя некоторое время Сьюзан вызвала полицию и сообщила о происшествии.
Девушка рассказала полицейскому, что на момент ограбления она была дома одна, поскольку муж Джек уехал в командировку.
Сьюзен в момент ограбления была в доме и чистила зеркало. По словам пострадавшей, вор подошел сзади и потребовал отдать драгоценности. Впоследствии злоумышленник скрылся с места преступления с награбленным.
Девушка сказала полиции, что не видела, как выглядит вор.
Кто на самом деле вор? Дается 6 секунд, чтобы отгадать. Готовы? Тогда поехали!
Сьюзан – и есть вор, выяснил полицейский. Девушка сказала, что во время "ограбления" она чистила зеркало, а вор подошел сзади. Если бы это было так, Сьюзан увидела бы лицо вора. А ведь ранее она сказала, что злоумышленника не рассмотрела.
Вы можете раздать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди множества судей есть особенный судья, которого и предстоит отыскать. На решение задачки дается лишь 7 секунд.
Также можно поразгадывать и ребус для тех, у кого отличное зрение. В комнате, где разбросано много разных вещей, спрятался паук. Отыскать паука будет очень непросто, ведь в комнате немало предметов, которые отвлекают внимание.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. Это крайне непростая головоломка: на картинке изображено множество туканов. Среди них надо найти пингвина. Учитывая тот факт, что животные очень похожи, разгадать загадку будет крайне непростой задачей.
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