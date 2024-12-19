Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ребус для тех, у кого великолепная смекалка: надо за 6 секунд найти вора

Андрей Ганчук
19 декабря 2024, 05:30
44
Попробуйте разгадать детективную загадку – полицейскому достаточно быстро удалось разобраться, кто действительно вор в этой интересной истории.
Главное
Найдите вора за 6 секунд / Jagranjosh

Когда хочется немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них заставляет нас задуматься или улыбнуться. На этот раз нам нужно разгадать необычную загадку и найти вора.

Головоломка от JagranJosh непростая, но очень любопытная. Здесь не нужно внимательно смотреть на картинку и искать ответ. Следует подумать, кто на самом деле вор.

На картинке – девушка Сьюзан и следователь. Ее дом ограбили. Спустя некоторое время Сьюзан вызвала полицию и сообщила о происшествии.

видео дня

Девушка рассказала полицейскому, что на момент ограбления она была дома одна, поскольку муж Джек уехал в командировку.

Сьюзен в момент ограбления была в доме и чистила зеркало. По словам пострадавшей, вор подошел сзади и потребовал отдать драгоценности. Впоследствии злоумышленник скрылся с места преступления с награбленным.

Девушка сказала полиции, что не видела, как выглядит вор.

Кто на самом деле вор? Дается 6 секунд, чтобы отгадать. Готовы? Тогда поехали!

загадка
Сьюзан заявила полицейскому, что во время ограбления не смогла рассмотреть вора / Jagranjosh

Сьюзан – и есть вор, выяснил полицейский. Девушка сказала, что во время "ограбления" она чистила зеркало, а вор подошел сзади. Если бы это было так, Сьюзан увидела бы лицо вора. А ведь ранее она сказала, что злоумышленника не рассмотрела.

Разгадка
Как выяснилось, "грабителем" оказалась сама Сьюзан / Jagranjosh

Вы можете раздать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди множества судей есть особенный судья, которого и предстоит отыскать. На решение задачки дается лишь 7 секунд.

Также можно поразгадывать и ребус для тех, у кого отличное зрение. В комнате, где разбросано много разных вещей, спрятался паук. Отыскать паука будет очень непросто, ведь в комнате немало предметов, которые отвлекают внимание.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. Это крайне непростая головоломка: на картинке изображено множество туканов. Среди них надо найти пингвина. Учитывая тот факт, что животные очень похожи, разгадать загадку будет крайне непростой задачей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

головоломки
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армия РФ оккупировала Трудовое и продвинулась возле 7 населенных пунктов - DeepState

Армия РФ оккупировала Трудовое и продвинулась возле 7 населенных пунктов - DeepState

07:02Украина
Большой город частично обесточен: враг атаковал ракетами Кривой Рог - детали

Большой город частично обесточен: враг атаковал ракетами Кривой Рог - детали

00:28Украина
Бельгия отложила передачу Украине самолетов F-16: в Le Soir раскрыли причины

Бельгия отложила передачу Украине самолетов F-16: в Le Soir раскрыли причины

23:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 19 декабря: Овнам - шанс всей жизни, Близнецам - счастливый день

Гороскоп на сегодня 19 декабря: Овнам - шанс всей жизни, Близнецам - счастливый день

Киркоров сделал признание о внебрачных детях

Киркоров сделал признание о внебрачных детях

"Она давила": российский шоумен рассказал, почему бывший муж Седоковой убил себя

"Она давила": российский шоумен рассказал, почему бывший муж Седоковой убил себя

Зачем бросать фольгу в бачок унитаза: ответ удивит многих

Зачем бросать фольгу в бачок унитаза: ответ удивит многих

Мирные переговоры с РФ: Захарова озвучила новую "хотелку" Кремля

Мирные переговоры с РФ: Захарова озвучила новую "хотелку" Кремля

Последние новости

07:02

Армия РФ оккупировала Трудовое и продвинулась возле 7 населенных пунктов - DeepState

06:10

Одесса и февраль 2022: почему оккупантам не удалось войти в город?мнение

05:46

Гороскоп Таро 2025 для Водолеев: названы самые удачные и турбулентные месяцыВидео

05:30

Ребус для тех, у кого великолепная смекалка: надо за 6 секунд найти вора

05:00

Какой сегодня праздник 19 декабря 2024 года: как отвадить бедность из дома

Путинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – ЭйдманПутинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – Эйдман
04:38

Гороскоп на завтра 20 декабря: Тельцам - внезапная прибыль, Ракам - большое везение

04:00

Гости будут в восторге от закуски: рецепт крабового рулета на Новый годВидео

03:31

Надо найти мышь за 8 секунд: справится только человек с "глазами охотника"

02:30

Как правильно париться в сауне новичку - что взять с собой

Реклама
01:47

Масштабный налет ATACMS на авиабазу РФ: аналитик рассказал, что могли поразить ВСУ

01:00

Лев, пантера или одуванчик: что вы видите на картинке первым - тест на характер

00:28

Большой город частично обесточен: враг атаковал ракетами Кривой Рог - детали

18 декабря, среда
23:56

Бельгия отложила передачу Украине самолетов F-16: в Le Soir раскрыли причины

23:53

Миротворческие силы в Украине: Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном

22:55

В переговорах Украины и РФ посредником может стать Китай, но есть нюанс - Салливан

22:46

Проверку не прошел: Зеленский поручил уволить генерала Ткачука после визита во Львов

22:17

Зеленский прибыл в Брюссель: о чем будут говорить лидеры стран ЕС и НАТО

22:12

Путин пытается передать сигнал Трампу: Коваленко предупредил о планах Кремля

22:01

Наталья Могилевская сбросила 15 килограмм - как она теперь выглядит

21:32

Будут ли выключать свет в Украине 19 декабря: в ДТЭК рассказали, чего ждать

Реклама
21:28

"На войне такое происходит": у Трампа отреагировали на убийство генерала в Москве

21:13

Как прочистить раковину на кухне: способ, который придет на выручкуВидео

21:05

Украинский балерун-предатель, рыдающий за Путиным, бежит из России

20:59

В США заявили, что Украина и Россия готовы к мирным переговорам - детали

20:29

Шоколадная елка из 4 ингредиентов: простой рецепт новогоднего десерта

20:17

ВСУ сражаются не за территории: Свитан озвучил, какую задачу Украина выполняет на Курщине

20:14

В РФ атаковали химкомбинат, где производят топливо для РСЗО и ракет: что известноВидео

19:31

Украинский боксер Василий Ломаченко завершил карьеру - СМИ

19:10

Почему убитый генерал Кириллов боялся украинских боевых комаровмнение

18:57

"Он опять врет": Алсу вызверилась на бывшего мужа

18:56

"Мы не простим": Зеленский отреагировал на призывы Трампа быстро завершить войну

18:53

Есть важный нюанс: США придется согласовывать мирный план с Украиной - Сотник

18:48

"Впереди важные переговоры": Зеленский прибыл в Брюссель - детали

18:33

"У меня не было выбора": Сырский озвучил причины проведения Курской операции

17:43

"Это не честно": Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста

17:35

Доллар побил исторический рекорд: сколько стоит валюта

17:30

Удары ВСУ вглубь РФ: при каких условиях Трамп может отменить разрешения и к чему это приведетЭксклюзив

17:02

Зачем бросать фольгу в бачок унитаза: ответ удивит многихВидео

16:58

Сотник – о возможном завершении войны в Украине: "Я не верю"

16:57

Почему Украина должна ударить по Москве: эксперт раскрыл стратегический план

Реклама
16:50

Бывшая Кличко показала высоченного сына-красавца

16:49

Не разрядится и не сломается: как заряжать повербанк быстро и правильно

16:36

"В РФ все начнет разрушаться": Сотник назвал год, когда Путин остановит войнуВидео

16:19

Холодные или теплые: какая идеальная температура яиц в выпечке - секрет кондитеров

16:03

Трамп неожиданно сменил прическу: почему американцы взволнованыВидео

16:02

Можно ли доливать воду в холодец: какие секреты идеального блюда - все просто

15:55

Умер популярный украинский бандурист: играл в Ялте

15:40

"Критические разрушения": в Кураховом и Часовом Яру уничтожены позиции ВСУ

15:37

Счет идет на сотни: в ЦПД озвучили потери военных КНДР в боях на Курщине

15:10

В районе Великой Новоселки оккупанты пытаются взять в кольцо бойцов ВСУ - Згурец

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять