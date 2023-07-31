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Только 1% людей может сделать эти трюки с телом: сможете ли вы

Олег Макаров
31 июля 2023, 03:30
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Если вы можете повторить эти действия, то точно являетесь уникальными.
Только 1% людей может сделать эти трюки с телом: сможете ли вы
Сможете ли вы повторить трюки? / Коллаж Главред. Фото: Скриншоты

Человеческое тело имеет огромный ресурс по выносливости, но только 1% людей может проделать эти трюки. В сюжете от YouTube-канала 5-Minute Crafts PLAY вам предстоит узнать, входите ли вы в этот узкий круг счастливчиков.

Что может сделать со своим телом только 1% населения?

  • Облизывать локти;
  • разбивать яйца двумя пальцами;
  • двигать по очереди двумя бровями;
  • сгибать большой палец;
  • смотреть в двух разных направлениях;
  • раздваивать пальцы;
  • подносить язык к носу.

Если вы можете сложить пальцы, писать обеими руками, вращать руками в двух направлениях одновременно, то получается, что вы также входите в 1% людей, которые могут делать эти вещи - некоторые из них очень сложны.

Также не все могут независимо двигать безымянными пальцами, шевелить ушами или идеально балансировать.

Смотрите видео, как люди делают невероятные вещи со своим телом:

"Главред" ранее расказывал, как мужчина потратил сумасшедшие деньги, чтобы стать собакой. На видео он гулял на поводке, обнюхивал других собак в парке и катался по земле. В итоге человек-пес стал звездой в Сети, собрав 30 000 преданных поклонников.

Также "Главред" предлагает вам разобраться с одной очень увлекательной головоломкой. Это математическое задание, которое требует решения примеров. Вам нужно узнать, какое число принадлежит каждому цветку и дать ответ на самый последний пример.

А следующая загадка может запутать любого, ведь нужно будет найти змею на картинке среди листьев.

Сеть расмешила история 61-летнего британца Марка Гардинара, который промотал весь выигрыш. Его покупки вас точно удивят.

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