Только 1% людей может сделать эти трюки с телом: сможете ли вы

Человеческое тело имеет огромный ресурс по выносливости, но только 1% людей может проделать эти трюки. В сюжете от YouTube-канала 5-Minute Crafts PLAY вам предстоит узнать, входите ли вы в этот узкий круг счастливчиков.
Что может сделать со своим телом только 1% населения?
- Облизывать локти;
- разбивать яйца двумя пальцами;
- двигать по очереди двумя бровями;
- сгибать большой палец;
- смотреть в двух разных направлениях;
- раздваивать пальцы;
- подносить язык к носу.
Если вы можете сложить пальцы, писать обеими руками, вращать руками в двух направлениях одновременно, то получается, что вы также входите в 1% людей, которые могут делать эти вещи - некоторые из них очень сложны.
Также не все могут независимо двигать безымянными пальцами, шевелить ушами или идеально балансировать.
Смотрите видео, как люди делают невероятные вещи со своим телом:
"Главред" ранее расказывал, как мужчина потратил сумасшедшие деньги, чтобы стать собакой. На видео он гулял на поводке, обнюхивал других собак в парке и катался по земле. В итоге человек-пес стал звездой в Сети, собрав 30 000 преданных поклонников.
Также "Главред" предлагает вам разобраться с одной очень увлекательной головоломкой. Это математическое задание, которое требует решения примеров. Вам нужно узнать, какое число принадлежит каждому цветку и дать ответ на самый последний пример.
А следующая загадка может запутать любого, ведь нужно будет найти змею на картинке среди листьев.
Сеть расмешила история 61-летнего британца Марка Гардинара, который промотал весь выигрыш. Его покупки вас точно удивят.
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