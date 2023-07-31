Только 1% людей может сделать эти трюки с телом: сможете ли вы

Если вы можете повторить эти действия, то точно являетесь уникальными.

https://glavred.info/life/tolko-1-lyudey-mozhet-sdelat-eti-tryuki-s-telom-smozhete-li-vy-10489561.html Ссылка скопирована

Сможете ли вы повторить трюки? / Коллаж Главред. Фото: Скриншоты

Человеческое тело имеет огромный ресурс по выносливости, но только 1% людей может проделать эти трюки. В сюжете от YouTube-канала 5-Minute Crafts PLAY вам предстоит узнать, входите ли вы в этот узкий круг счастливчиков.

Что может сделать со своим телом только 1% населения?

Облизывать локти;

разбивать яйца двумя пальцами;

двигать по очереди двумя бровями;

сгибать большой палец;

смотреть в двух разных направлениях;

раздваивать пальцы;

подносить язык к носу.

Если вы можете сложить пальцы, писать обеими руками, вращать руками в двух направлениях одновременно, то получается, что вы также входите в 1% людей, которые могут делать эти вещи - некоторые из них очень сложны.

Также не все могут независимо двигать безымянными пальцами, шевелить ушами или идеально балансировать.

Смотрите видео, как люди делают невероятные вещи со своим телом:

"Главред" ранее расказывал, как мужчина потратил сумасшедшие деньги, чтобы стать собакой. На видео он гулял на поводке, обнюхивал других собак в парке и катался по земле. В итоге человек-пес стал звездой в Сети, собрав 30 000 преданных поклонников.

Также "Главред" предлагает вам разобраться с одной очень увлекательной головоломкой. Это математическое задание, которое требует решения примеров. Вам нужно узнать, какое число принадлежит каждому цветку и дать ответ на самый последний пример.

А следующая загадка может запутать любого, ведь нужно будет найти змею на картинке среди листьев.

Сеть расмешила история 61-летнего британца Марка Гардинара, который промотал весь выигрыш. Его покупки вас точно удивят.

Вас могут заинтересовать новости: