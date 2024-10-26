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Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 6: головоломка на внимательность

Юрий Берендий
26 октября 2024, 15:37
163
Настоящим тестом на внимательность будет знать скрытую на картинке цифру девять среди десятков других цифр в невероятно сложной головоломке.
Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 6: головоломка на внимательность
Головоломка на внимательность - нужно найти цифру 6 за 9 секунд / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, India Times

Подобно оптическим иллюзиям и загадкам, головоломки не только дарят азарт от того, что вы можете удивить друзей и родных, решив ее быстрее них, но и имеет несколько полезных преимуществ.

Исследования показывают, что регулярное решение таких задач положительно влияет на работу мозга, помогая предотвратить возрастные изменения, улучшить память, критическое мышление и внимательность.

Но на этом плюсы не заканчиваются: также известно, что решение головоломок повышает настроение благодаря выбросу дофамина, сообщает Mirror.

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India Times отмечает, что лишь небольшой процент людей может найти скрытую девятку среди многочисленных шестерок за девять секунд.

Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 6: головоломка на внимательность
Нужно найти цифру 9 среди цифр 6 за девять секунд / Фото: India Times

Сложность поиска девятки объясняется тем, что она искусно замаскирована, ведь девятка и шестерка похожи, только отраженные, с петлей в верхней или нижней части. Если вам трудно найти девятку, вот подсказка: сконцентрируйтесь на правом нижнем углу изображения. А если хотите проверить ответ, прокрутите страницу вниз.

Правильный ответ
Правильный ответ / Фото: India Times

Наш мозг воспринимает мир с небольшим отставанием, в несколько миллисекунд, поскольку информация с сетчатки должна быть обработана. Обычно мы опираемся на непрерывный поток предположений, чтобы ориентироваться в мире.

Головоломки нарушают этот процесс и помогают нам задуматься: сколько на самом деле внимания мы уделяем. Размышляя над этим, можно научиться больше замечать и анализировать окружение.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки.

Например, задание для тех, кто имеет острое зрение: на кухне среди различных предметов и фруктов нужно за 5 секунд найти скрытый ананас.

Другое задание - это оптическая иллюзия, где за 11 секунд следует обнаружить единственный ключ, отличающийся от других.

Также мы ранее упоминали загадку, в которой только самые внимательные смогут найти 3 отличия за 18 секунд, ведь это задание является сложным для многих.

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оптическая иллюзия головоломки
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