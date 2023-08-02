Только люди с высоким IQ могут найти тело лошади на хитроумной иллюзии

Можете ли вы указать, какое тело соединено с головой лошади? Ответ на эту сложную головоломку может вас удивить.

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Оптическая иллюзия с лошадью / Фото: соцсети

Оптические иллюзии никогда не перестают интриговать как знатоков головоломок, так и новичков, и эта не стала исключением.

Если вы заинтригованы оптическими иллюзиями и хотите исследовать больше головоломок, то ранее мы публиковали оптическую иллюзию для тех, кто не боится трудностей: нужно найти орла на картинке.

На фото, которое появилось в сети, две очаровательные лошадки стоят рядом, но вот подвох — одна из них как будто игриво смотрит в камеру, пишет express.

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Ваша задача - выяснить, какая лошадь самая нахальная и которой из них принадлежит морда! Загадка заключается в сверхъестественном сходстве лошадей, что затрудняет их различение.

Оптическая иллюзия с лошадью / Фото: соцсети

То, как они расположены, и их соответствующая окраска наверняка заставят вас гадать.

А теперь момент истины: правильный ответ — это вторая лошадь справа от фотографии. Подсказкой является более темная грива существа, которая отличает его от своего компаньона.

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии с незаметной разгадкой, в которой надо найти лису на рисунке с водопадом. На выполнение задания дается всего 17 секунд. Лишь единицам удастся разгадать загадку так быстро.

Также мы рассказывали о сложной загадке, в которой нужно найти змею среди черепах. Змея так хорошо спряталась, что даже самые внимательные люди могут не заметить ее.

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