УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Только люди с высоким IQ могут найти тело лошади на хитроумной иллюзии

Сергей Кущ
2 августа 2023, 16:03 обновлено 2 августа, 16:03
54
Можете ли вы указать, какое тело соединено с головой лошади? Ответ на эту сложную головоломку может вас удивить.
Оптическая иллюзия с лошадью
Оптическая иллюзия с лошадью / Фото: соцсети

Оптические иллюзии никогда не перестают интриговать как знатоков головоломок, так и новичков, и эта не стала исключением.

Если вы заинтригованы оптическими иллюзиями и хотите исследовать больше головоломок, то ранее мы публиковали оптическую иллюзию для тех, кто не боится трудностей: нужно найти орла на картинке.

На фото, которое появилось в сети, две очаровательные лошадки стоят рядом, но вот подвох — одна из них как будто игриво смотрит в камеру, пишет express.

видео дня

Ваша задача - выяснить, какая лошадь самая нахальная и которой из них принадлежит морда! Загадка заключается в сверхъестественном сходстве лошадей, что затрудняет их различение.

Оптическая иллюзия с лошадью
Оптическая иллюзия с лошадью / Фото: соцсети

То, как они расположены, и их соответствующая окраска наверняка заставят вас гадать.

А теперь момент истины: правильный ответ — это вторая лошадь справа от фотографии. Подсказкой является более темная грива существа, которая отличает его от своего компаньона.

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии с незаметной разгадкой, в которой надо найти лису на рисунке с водопадом. На выполнение задания дается всего 17 секунд. Лишь единицам удастся разгадать загадку так быстро.

Также мы рассказывали о сложной загадке, в которой нужно найти змею среди черепах. Змея так хорошо спряталась, что даже самые внимательные люди могут не заметить ее.

Вам может быть интересно:

интересные новости оптическая иллюзия
Реклама

Главное за день

"Меняют тактику и оружие": Россия начала мощно бить по портам на Дунае

"Меняют тактику и оружие": Россия начала мощно бить по портам на Дунае

16:16 Украина
"Такие дроны не стоят на вооружении": на украинском флоте опровергли атаку на русские корабли

"Такие дроны не стоят на вооружении": на украинском флоте опровергли атаку на русские корабли

14:45 Украина
Украина бьется и за Европу: Зеленский поблагодарил Польшу и призвал всех остыть

Украина бьется и за Европу: Зеленский поблагодарил Польшу и призвал всех остыть

14:02 Политика
Все главные новости

Последние новости

16:22

Почему 3 августа нужно все делать молча: древние приметы и запреты

16:16

"Меняют тактику и оружие": Россия начала мощно бить по портам на Дунае

16:10

Какие каши нельзя есть каждый день: могут увеличить вес и повлиять на здоровье

16:03

Только люди с высоким IQ могут найти тело лошади на хитроумной иллюзии

15:59

1+1 Украина начал работу над сериалом "Полевой госпиталь" о спасении жизни во время войны

Удары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - СунгуровскийУдары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - Сунгуровский
15:47

"Дистанционно воевали" в ТРО: трем депутатам Киевсовета грозит 10 лет тюрьмы

15:40

Как не остаться без пенсии: важный нюанс насчет банковской карты для пенсионеров

15:15

Не всем жилось хорошо: 6 вещей, которые были под запретом в СССР

15:13

Красный блестящий фартук на "босой" торс: Киркоров рассмешил нелепым образомВидео

Реклама
15:09

Оккупанты не ожидали HIMARS: появились подробности ударов по ДжарылгачуВидео

15:07

Секрет опытных хозяек: почему баклажаны замачивают в воде перед готовкой

14:54

"Десятки лет под гнетом": эксперт сказал, почему в РФ невозможна революцияВидео

14:45

"Такие дроны не стоят на вооружении": на украинском флоте опровергли атаку на русские корабли

14:39

Будут храниться дольше и станут вкуснее: девушка показала, что делает с огурцамиВидео

14:39

Путин отправится в Турцию: обсудят детали "зернового соглашения"

14:23

Козловский выложил любопытное фото и намекнул на свою отправку на фронт

14:18

Францию сделали главным козлом отпущения за все бедымнение

14:11

Орбакайте назвала условия для "секретных" концертов в России

14:03

Фото попало в сеть: Альбину Джанабаеву заподозрили в беременности

14:02

Украина бьется и за Европу: Зеленский поблагодарил Польшу и призвал всех остыть

Реклама
13:55

Ксения Мишина засветила свои некрасивые фото из реальной жизни

13:46

"Празднование не по плану": в Мариуполе партизаны отравили российских офицеров

13:18

Любовь пошатнется: какие знаки зодиака могут расстаться в конце августа

13:04

Ефросинина показала, что ходьба сделала с её телом

12:55

У Польши и Украины есть разногласия, страны их обсудят – глава польского МИД

12:42

Positiff Завгородний рассказал про измены в первом браке и вторую свадьбу

12:30

"Тяжелое и длительное": в Пентагоне дали прогноз на контрнаступление ВСУ

12:28

Птицы свили гнездо под окном: что говорят приметы и хороший ли это знак

12:01

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева разводятся - СМИ

11:54

Королёва впервые высказалась о конфликте между ее матерью и Тарзаном из-за войны

11:41

Крах режима Путина и распад России: эксперт оценил последствия ударов по Москве

11:03

"Полная чушь": Данилов опроверг информацию западных СМИ о плане на случай гибели Зеленского

10:55

В Крыму - мощные взрывы, Керченский мост перекрыт: что известно

10:42

Ночная атака на Одесскую область: оккупанты сменили тактику запуска "Шахедов"Фото

10:40

Вертолеты Беларуси пересекли границу Польшу: в ISW оценили угрозу от ЧВК Вагнер

10:09

"Путин будет бесноваться": астролог спрогнозировал, когда украинцам ждать опасных ракетных ударов

09:45

ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки - Генштаб

09:39

России грозит новый военный мятеж, в разведке знают фамилию лидера – ГУР

09:26

За 2 минуты: женщина показала, как убрать радужные разводы на нержавейкеВидео

09:15

Тарифы на газ в августе: кому придется платить на 2 грн больше за каждый кубометр

Реклама
08:39

Гороскоп на завтра 3 августа 2023: Овнам пора рисковать, Ракам - избегать толпы

08:26

Власти США готовят еще один пакет военной помощи для Украины – Politico

08:26

У США до сих пор нет окончательного плана обучения украинских пилотов на F-16 - CNN

07:25

РФ ударила дронами по Одесской области: повреждены порты и элеватор, возникли пожарыФото

07:05

Загадка для самых внимательных: нужно найти кролика на загадочной картинке

06:43

В Киеве гремели взрывы, РФ атаковала "Шахедами": что известноФото

06:35

Кто такой "мазур" и откуда пошла такая фамилия: Авраменко дал неожиданный ответВидео

06:31

Мы прорвем российскую оборону до конца осенимнение

04:26

Какой сегодня праздник 2 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:40

"Украинские дроны": эксперт раскрыл, когда и как ВСУ начнет бить по России

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять