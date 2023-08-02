Только люди с высоким IQ могут найти тело лошади на хитроумной иллюзии

Оптические иллюзии никогда не перестают интриговать как знатоков головоломок, так и новичков, и эта не стала исключением.
Если вы заинтригованы оптическими иллюзиями и хотите исследовать больше головоломок, то ранее мы публиковали оптическую иллюзию для тех, кто не боится трудностей: нужно найти орла на картинке.
На фото, которое появилось в сети, две очаровательные лошадки стоят рядом, но вот подвох — одна из них как будто игриво смотрит в камеру, пишет express.
Ваша задача - выяснить, какая лошадь самая нахальная и которой из них принадлежит морда! Загадка заключается в сверхъестественном сходстве лошадей, что затрудняет их различение.
То, как они расположены, и их соответствующая окраска наверняка заставят вас гадать.
А теперь момент истины: правильный ответ — это вторая лошадь справа от фотографии. Подсказкой является более темная грива существа, которая отличает его от своего компаньона.
Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии с незаметной разгадкой, в которой надо найти лису на рисунке с водопадом. На выполнение задания дается всего 17 секунд. Лишь единицам удастся разгадать загадку так быстро.
Также мы рассказывали о сложной загадке, в которой нужно найти змею среди черепах. Змея так хорошо спряталась, что даже самые внимательные люди могут не заметить ее.
Вам может быть интересно: