Только супервнимательные найдут краба на картинке: проверьте свой IQ за 25 секунд

Найдите краба на картинке за 25 секунд / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Jagran Josh

Головоломки - отличная разновидность отдыха. Они помогают тренировать память, внимательность, логику, воображение и даже снижают стресс. Такие тесты задействуют как логическую, так и творческую часть мозга. Главред предлагает бросить вызов вашему мозгу и решить головоломку.

Решение этой головоломки потребует вашего полного внимания. Найдите тихое место и устраните все факторы, которые могут отвлекать, пишет Jagranjosh.

У вас есть всего 25 секунд, чтобы разгадать головоломку. Все, что вам нужно, - это найти краба, который спрятался в поле с маками. Готовы начинать?

Головоломка / фото: Jagran Josh

Сначала включите себе таймер. Теперь вместо того, чтобы бегло просмотреть изображение тщательно его просканируйте.

Если вам трудно запомнить детали, разделите изображение на меньшие части. Внимательно и терпеливо осмотрите каждую часть. Так вы не пропустите ни одного участка.

Кроме того, вы также можете увеличить изображение, чтобы подробнее рассмотреть детали. Первая подсказка - краб небольшой, поэтому найти его может быть трудно.

Время почти закончилось! Вы нашли краба? Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти, мы покажем ниже, где все это время прятался краб.

Ответ к головоломке / фото: Jagran Josh

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

