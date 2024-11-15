"У меня большое сердце": женщина спасла более чем 350 000 детей

36-летняя женщина из Техаса помогла сотням тысяч недоношенных детей, пожертвовав более 2 600 литров грудного молока.
Алиса Оглетри побила свой же рекорд по самому большому количеству пожертвованного грудного молока, пожертвовав на июль 2023 года невероятные 2 645,58 литра, пишет Главред.
Алиса говорит, что больше всего ей нравится сдавать грудное молоко, зная, что она помогает другим. "
"У меня большое сердце", - сказала она.
Все началось в 2010 году, когда Алиса родила своего первого сына Кайла, которому сейчас 14 лет. Она и понятия не имела, что донорство молока - это такая вещь, пока не обнаружила, что у нее его получается больше, чем обычно.
"Я перепроизводила и выбрасывала молоко, не зная, что такое перепроизводство уникально и другие матери с ним борются. Наш первый ребенок, Кайл, находился в больнице, и я заполняла морозильную камеру медсестер. Медсестра спросила, не собираюсь ли я сдавать молоко, о возможности чего я не знала, и тогда я узнала об этом. В итоге я пожертвовала все, что накопила к тому моменту, и продолжала жертвовать еще некоторое время", - поделилась рекордсменка.
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