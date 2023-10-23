У вас всего 8 секунд: только люди с невероятным зрением найдут бейсбольную биту

А вы сможете за 8 секунд найти спрятанную бейсбольную биту на картинке – но это не так просто, как кажется, ведь она легко сливается с окружением.

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Только люди с невероятным зрением найдут бейсбольную биту за 8 секунд / Коллаж Главред, фото: pexels, JagranJosh

Рассматривая изображение и пытаясь выделить определенную деталь, может быть сложно, особенно когда на изображении уже многое происходит. Проверка зрения может быть хорошим способом обострить зрение и научить мозг мыслить по-другому.

В этой сложной головоломке, требующей от вас внимания к деталям, вам нужно найти хорошо спрятанную бейсбольную биту. Звучит просто, но задача состоит в том, чтобы найти ее в течение восьми секунд. Это сложно, но возможно и если вам удастся это сделать, вы попадете до 10 процентов самых внимательных по версии создателей головоломки JagranJosh, сообщает Mirror.

А вы сможете за 8 секунд найти спрятанную бейсбольную биту? / фото: JagranJosh

Если вам удастся уложиться в лимит времени, "у вас есть острый глаз на детали, вы умеете быстро мыслить и решать проблемы в условиях давления", - объясняют в JagranJosh. видео дня

Так почему бы не проверить свою наблюдательность и не попытаться найти спрятанную бейсбольную биту на изображении в кафе?

Лучший способ попытаться найти ее – разделить картинку на части и быстро просканировать каждую из них, а не смотреть на картинку в целом. Надеемся, это облегчит вам задачу, ведь бита очень хорошо спрятана.

Вы уже нашли её? Если нет, то, скорее всего, ваш лимит времени исчерпан – но не волнуйтесь, вы можете продолжить поиски без ограничений во времени. Однако если вы все еще ищете его, не прокручивайте вниз, потому что ответ появится в скором времени.

Правильный ответ / фото: JagranJosh

Вы нашли её? Это непросто, ведь она почти не заметна на изображении, так что приветствуем вас, если вы ее нашли. Если вам понравился этот тест, почему бы не попробовать это и не проверить свое зрение дальше, чтобы найти скрывающуюся на фото собаку за 7 секунд? Это не такая и простая задача.

Раньше мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти бабочку за 15 секунд. Бабочка в парке сможет заметить не каждый, ведь она очень хорошо спряталась.

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