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Ученые назвали 7 физических признаков одиночества

23 сентября 2020, 11:34

Одиночество кажется таким же смертельным, как выкуривание 15 сигарет в день.

Одиночество
Одиночество кажется таким же смертельным, как выкуривание 15 сигарет в день. / Indianexpress

Людям не просто нравится быть социальными, мы должны ими быть.

На самом деле, согласно метаанализу 2015 года, в котором участвовало более 308000 человек, вероятность смерти за определенный период у людей с более слабыми социальными отношениями на 50% выше, чем у людей с более прочными связями.

Другими словами, одиночество кажется таким же смертельным, как выкуривание 15 сигарет в день.

Это особенно расстраивает, учитывая, что многие специалисты в области психического здоровья говорят, что пандемия коронавируса усугубляет одиночество и может быть названа отдельной эпидемией.

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Но определить одиночество в себе и в других не всегда легко.

"Люди боятся признаться в одиночестве из-за стигмы, которую это несет - они боятся быть осужденными или отчужденными", - сказала Insider Бабита Спинелли, терапевт из Нью-Йорка. "Это, в свою очередь, удерживает их от преодоления одиночества или обращения за помощью к людям или ресурсам".

Вот 7 физических признаков того, что вы или ваш любимый человек одиноки.

Если вы простудились, по крайней мере частично, в этом виновато одиночество.

"Когда мы чувствуем себя одинокими, когда нам не хватает способности взаимодействовать с людьми знакомыми и удобными способами, мы чувствуем себя уязвимыми, мы чувствуем себя под угрозой и атакой", - говорит Кори Флойд, профессор коммуникаций Университета Аризоны, изучающий, как привязанность влияет на стресс и физиологическое функционирование, сообщал ранее Insider.

В результате мы становимся "сверхчувствительными", что, среди прочего, подавляет нашу иммунную систему и может сделать нас восприимчивыми к болезням, - сказал он.

Здоровое тело и разум могут восстановиться после простуды. Однако тот, кого подавляет одиночество, может снова и снова болеть, сказал Спинелли.

"Человек может чувствовать себя больным или постоянно испытывать стресс, не связывая это с одиночеством", - сказала она. "Они могут определить это исключительно как повторяющееся физическое заболевание, не глядя на то, происходит ли что-то эмоционально".

По словам Спинелли, одиночество может совпадать с депрессией и иметь общие симптомы, включая проблемы со сном или слишком много сна.

Быть лишенным значимых социальных связей нехорошо, потому что ваше тело пытается посоветовать вам общаться, чтобы в долгосрочной перспективе вы остались живы.

"Если мы думаем об одиночестве как об этой адаптивной реакции вроде голода и жажды, то именно это неприятное состояние побуждает нас искать социальные связи, точно так же, как голод побуждает нас искать пищу", - говорит Джулианна Холт-Лунстад, профессор психологии и нейробиолог из Университета Бригама Янга, который провел метаанализ 2015 года, ранее сообщил Business Insider.

Точно так же головные боли могут быть симптомами депрессии и одиночества, которые не являются исключительными состояниями.

По словам Спинелли, точно так же, как одиночество может вызвать постоянную стрессовую реакцию типа "бей или беги", которая ослабляет иммунную систему, гормональное нарушение также может привести к увеличению веса.

По словам Спинелли, хотя это и не является физическим симптомом, определенное поведение, включая постоянную проверку социальных сетей, "и использование их в качестве замены для связи также является красным флагом одиночества".

Такие инструменты, как FaceTime и Skype, "могут помочь избавиться от некоторых из этих краткосрочных неприятных реакций, чтобы помочь нам по-прежнему чувствовать и поддерживать эти связи" в таких ситуациях, как пандемия", - сказала Холт-Лунстад.

Обращение к другим и вопросы о том, как у них дела, улучшает ваше психическое здоровье, а также их, поскольку они, по крайней мере, испытают ощущение поддержки, что, как показывают исследования, может снизить стресс.

"Когда люди по-прежнему выражают любовь и поддержку различными способами, это может сделать эти периоды относительного ограничения более терпимыми", - сказал Холт-Лунстад.

одиночество здоровье болезни
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