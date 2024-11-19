"ВантАжівка" или "вантажІвка": какую ошибку делают многие люди в простом слове

Нередко можно услышать, как это распространенное слово произносят неправильно, ставя ударение там, где его не должно быть.

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Как правильно - "вантАжівка" или "вантажІвка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как правильно ставить ударение в слове "вантажівка"

Какой ошибки следует избегать

Слово "вантажівка" является распространенным и употребляется в речи очень часто. Но нередко в этом термине делают ошибку, которой следует избегать. При этом многие даже не догадываются, что на самом деле произносят это слово неправильно.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, какой ошибки стоит избегать и какое ударение правильно ставить в этом слове.

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"І на вашій вулиці буде свято" - вы точно слышали это выражение. Кстати, его можно заменить на другое - "і на вашій вулиці перекинеться вантажівка з цукерками". Кстати, о "вантажівці". Кто-то говорит "вантажІвка", а кто-то в этом слове ставит ударение на второй слог - "вантАжівка", потому что "вантАж". Так как же правильно - "вантАжівка" или "вантажІвка"? Ударение падает на "і", поэтому "вантажІвка". Вот так правильно", - объяснила она.

Смотрите видео о том, как правильно - "вантАжівка" или "вантажІвка":

Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "попкорн" на украинском. На самом деле это слово, которое пришло к нам из-за границы, имеет благозвучное украинское соответствие.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "листОпад" или листопАд". Нередко могут возникать сомнения в том, какое же ударение нужно ставить в этом слове. Стоит избегать серьезной ошибки.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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