Во сколько бортпроводники уходят на пенсию: стюардесса удивила ответом

Она рассказала, что в международной авиации вообще нет пенсии.

https://glavred.info/life/vo-skolko-bortprovodniki-uhodyat-na-pensiyu-styuardessa-udivila-otvetom-10706300.html Ссылка скопирована

Во сколько стюардессы уходят на пенсию / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео

Вы узнаете:

Какие условия выхода на пенсию у бортпроводников

Сколько они получают

Работа бортпроводников кажется романтичной, но за ней скрываются постоянные перелеты, стресс и строгие медицинские требования.

Известная в TikTok стюардесса Татьяна Иванихина рассказала, во сколько на самом деле они уходят на пенсию, от чего зависит этот возраст и какие особенности есть у авиакомпаний в разных странах.

видео дня

"Если мы говорим о возрасте, то нет такого правила о том, в сколько лет уходит стюардесса на пенсию. Можно летать столько, сколько позволяет летный врач, или пока есть желание. Если мы говорим о финансовой стороне этой истории, то в Украине, например, было такое, что нужно работать в авиации 20 лет, 10 из которых в небе. То есть 10 лет стюардессой, а 10 - на земле (сотрудником авиакомпании, в аэропорту, на регистрации)", - поделилась стюардесса.

Также она отметила, что в международной авиации вообще нет пенсии.

"Потому что пенсия выплачивается страной, где вы работаете, - рассказала стюардесса.

Отметим, что пенсия стюардесс в Украине зависит от их стажа и уровня зарплаты, и может составлять до 75% от прежнего заработка, но не менее установленных законом минимумов. Размер пенсии рассчитывается индивидуально, так как нет отдельного закона, регулирующего пенсионные выплаты для этой профессии.

Смотрите видео с объяснением стюардессы:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред