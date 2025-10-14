Укр
Во сколько бортпроводники уходят на пенсию: стюардесса удивила ответом

Сергей Кущ
14 октября 2025, 12:06
Она рассказала, что в международной авиации вообще нет пенсии.
Во сколько стюардессы уходят на пенсию
Во сколько стюардессы уходят на пенсию / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Какие условия выхода на пенсию у бортпроводников
  • Сколько они получают

Работа бортпроводников кажется романтичной, но за ней скрываются постоянные перелеты, стресс и строгие медицинские требования.

Известная в TikTok стюардесса Татьяна Иванихина рассказала, во сколько на самом деле они уходят на пенсию, от чего зависит этот возраст и какие особенности есть у авиакомпаний в разных странах.

видео дня

"Если мы говорим о возрасте, то нет такого правила о том, в сколько лет уходит стюардесса на пенсию. Можно летать столько, сколько позволяет летный врач, или пока есть желание. Если мы говорим о финансовой стороне этой истории, то в Украине, например, было такое, что нужно работать в авиации 20 лет, 10 из которых в небе. То есть 10 лет стюардессой, а 10 - на земле (сотрудником авиакомпании, в аэропорту, на регистрации)", - поделилась стюардесса.

Также она отметила, что в международной авиации вообще нет пенсии.

"Потому что пенсия выплачивается страной, где вы работаете, - рассказала стюардесса.

Отметим, что пенсия стюардесс в Украине зависит от их стажа и уровня зарплаты, и может составлять до 75% от прежнего заработка, но не менее установленных законом минимумов. Размер пенсии рассчитывается индивидуально, так как нет отдельного закона, регулирующего пенсионные выплаты для этой профессии.

Смотрите видео с объяснением стюардессы:

