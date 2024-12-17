Возможный штраф: в какой стране запрещено бросаться снежками - ответ удивит

Игра в снежки - одно из самых популярных развлечений зимой, но есть страна где она запрещена.

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Где запрещено играть в снежки / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

В какой стране ЕС запрещено играть в снежки

С чем это связано

В некоторых коммунах Бельгии запрещено бросаться снежками. Из-за этого развлечения там могут выписать серьезный штраф.

Дело в том, что местные власти приравняли игру в снежки к швырянию камнями, пишет Главред со ссылкой на 24 Канал.

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Почему в Бельгии нельзя бросаться снежками

Отмечается, что в 2013 году две бельгийские коммуны в Западной Фландрии, Венгин и Лихтервельд, ввели запрет на бросание снежками. Они мотивировали это тем, что это так же опасно, как и бросать камни.

Стоит заметить, что нарушителям этого правила грозит штраф в размере 100 евро. Однако, штраф будет взиматься только в случае умышленного нарушения правил.

В частности, полиция получила задание строго следить за соблюдением запрета и вмешиваться, если участники игры не соблюдают правила.

Впрочем, перед тем, как назначить штраф, полицейские проводят разъяснительные беседы с нарушителями, рассказывая о возможных последствиях и травмах, которые могут возникнуть из-за игры в снежки.

Но если игроки продолжают целенаправленно атаковать друг друга снежками, штрафы становятся реальностью.

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Интересный факт об игре в снежки Снежки - игра, в которой участвуют обычно две команды, забрасывая друг друга снежками. Игра происходит, как правило, зимой, в течение периода, когда снег хорошо лепится. Мировой рекорд по количеству участников был установлен 10 февраля 2006 года в Мичиганском технологическом университете, в игре участвовало 3745 студентов и детей, пишет Википедия.

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