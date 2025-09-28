Закон против логики: абсурдные законы, которые превращают туристов в преступников.

Странные законы мира включают запрет на жвачку в Сингапуре и штрафы за фальшивое пение. Самые смешные законы и почему они остались в кодексах.

Абсурдные законы мира / Коллаж: Главред, скриншоты

Какие абсурдные законы есть в мире

Действуют ли эти законы сегодня

Закон является фундаментом для общества, но иногда некоторые его положения могут быть абсурдными, смешными или сюрреалистичными. Многие из них - устаревшие архаизмы, дошедшие до наших дней из прошлых веков, однако технически до сих пор действующие. Такие курьезные запреты - яркое свидетельство того, что человеческое законотворчество может опередить самую смелую фантазию. Главред расскажет подробнее.

Европейские странности: тишина, мода и император

Европа известна строгими регуляциями, в частности нормами, касающимися общественного порядка и частного поведения.

Великобритания (Англия)

Некоторые законы здесь - реликты средневековья. Технически действующий закон якобы запрещает умирать в здании парламента. Считают, что этот закон приняли, чтобы не нарушать работу правительства. Более того, в Йорке до сих пор технически разрешено убивать шотландца в пределах городских стен, если он будет вооружен луком и стрелами.

Италия (Милан)

В Милане действует правило, согласно которому в общественных местах иногда требуют держать нейтральное выражение лица - улыбаться рекомендуют только в определенных случаях; исключениями могут быть похороны или посещение больницы. В некоторых муниципалитетах также запрещено ходить в вьетнамках или босиком после захода солнца.

Швейцария

В некоторых кантонах мужчинам нельзя справлять малую нужду стоя после 22:00, чтобы не нарушать ночную тишину в многоквартирных домах. По этому же принципу иногда не рекомендуется смывать унитаз после 22:00.

Франция

Во Франции якобы действует закон, запрещающий называть свинью "Наполеон" - вероятно, для защиты чести императора. В сельских регионах также циркулируют курьезные запреты, например о парковке в виноградниках (иногда поданные в юмористическом или местном контексте).

Абсурдные законы в США

Из-за федеративной системы, где каждый штат может иметь собственные нормы, США имеют немало курьезных и откровенно странных положений. Большинство из них давно не применяются, но они отражают исторические странности.

Алабама

Есть положение, которое запрещает управлять автомобилем с завязанными глазами. Также в Алабаме запрещено играть в домино в воскресенье.

Аризона

Люди, фальшиво поющие в общественных местах и не попадающие в ноты, могут натолкнуться на претензии со стороны закона, поскольку это иногда расценивают как нарушение общественного спокойствия.

Флорида

Утверждения о запрете женщинам засыпать во время сушки волос в парикмахерских и о "штрафах" для мужчин, которые забыли день рождения жены, часто приводятся как курьезы и местные легенды.

Калифорния

В городе Carmel-by-the-Sea действует правило об ограничении для высоких каблуков (нужно специальное разрешение), мол, чтобы не повреждать брусчатку. В Лос-Анджелесе существуют курьезные мифические формулировки о запрете одновременно облизывать одну и ту же лягушку двумя лицами.

Огайо

Существуют юмористические утверждения о запрете поить рыб алкоголем.

Глобальные запреты

Законодательства в других странах иногда демонстрируют строгие взгляды на чистоту, традиции или логику, которую трудно понять.

Сингапур

Сингапур известен строгими правилами чистоты: продажа и импорт жевательной резинки строго контролируются, а выброс жвачки может повлечь за собой крупный штраф.

Таиланд

В Таиланде запрещено наступать на национальную валюту, ведь на ней изображен король - это считается оскорблением Его Величества. Также существуют местные правила относительно одежды, например запрет управлять автомобилем без рубашки в некоторых формулировках.

Самоа

В правовой практике Самоа есть положения, которые часто подаются как курьезные, например о последствиях забывания женой дня рождения мужа (скорее - культурные или моральные нормы, чем уголовные санкции).

Австралия

В Австралии есть нормы, запрещающие выполнять определенные электротехнические работы (например замену электропроводки или лампочек) непрофессионалам без лицензии - норма имеет целью безопасность.

Гонконг

Утверждение о том, что жена имеет право убить мужа за измену "голыми руками", а любовницу - любым способом, является фольклорной или неправильно интерпретированной информацией и не соответствует современному уголовному праву.

