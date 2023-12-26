'Будет сочная и хрустящая': нужно ли мять капусту для квашения

Как правильно шинковать капусту для вкусного квашения - Главред собрал полезные советы.

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Как нарезать капусту / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube

Какую толщину резать капусту для квашения, чтобы блюдо имело хрустящий и сочный вкус. Хозяйки часто нарезают капусту по разному, ведь считают, что толщина не влияет на вкус. Однако, чтобы капуста получилась хрустящая и вкусная, стоит ее нарезать тонко. Опытные хозяйки знают, что лучший вариант для нарезки мелкой капусты - шинковка ножом. Лучше всего нарезать капусту на куски толщиной 5-6 мм. Однако, не стоит использовать овощерезку, ведь капуста получится очень мелкая и не хрустящая. Блогер в своем канале на Youtube рассказала простой рецепт квашеной капусты и как сделать ее вкусной и хрустящей.

Сколько нужно соли для квашения капусты в 3 литровую банку

Чтобы квашеная капуста была вкусная и сочная лучше всего брать 2-3 килограмма соли на 3 литровую банку капусты. На вкус также влияет и количество капусты и как она нарезана. Чем большими кусочками капуста будет нашинкована, тем меньше ее туда поместится. Банку нужно полностью заполнить, чтобы брожение капусты было постоянным и равномерным. Например, для 1 банки стоит взять 60-70 г соли, а это равнозначно трем столовым ложкам. Морковь обычно натирают в соотношении 200 г.

Однако, часто для готовки квашеной капусты берут ведра объемом 5 л. Чтобы получить вкусную капусту в ведре стоит нашинковать 5 кг овощей и добавить туда 5 столовых ложек соли.

Как быстро нашинковать капусту

Чтобы не тратить много времени на нарезку капусты, часто хозяйки применяют овощечистку. Она поможет быстро и красиво, одной толщины, нарезать капусту. Чтобы было удобно нарезать капусту, ее стоит разрезать на две половины. Затем необходимо быстрыми и осторожными движениями надрезать капусту овощечисткой.

Опытные хозяйки овладели техникой быстрого шинковки капусты простым кухонным ножом. Стоит лишь знать правильную технику нарезки капусты. Кочан капусты надо перерезать пополам, но в поясницу. Чтобы нашинковать капусту стоит использовать верхнюю часть с тонкими листьями. Стоит положить ее срезом вниз и нарезать, но не надо отрывать конец ножа от доски. Двигаться нужно по кругу капусты.

Смотрите видео о том, как приготовить вкусную квашеную капусту:

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