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Будет выглядеть, как новое: как за минуты убрать царапины на лобовом стекле машины

Юрий Берендий
5 апреля 2024, 10:14
Царапины на стекле автомобиля могут стать неприятной неожиданностью для владельцев машин. Главред выяснил, как избавиться от царапин на стекле авто.
Будет выглядеть, как новое: как за минуты убрать царапины на лобовом стекле машины
Как избавиться от царапин на лобовом стекле авто - недорогой метод / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Царапины на стекле автомобиля могут появляться вследствие некорректного использования дворников, особенно во время езды на сухом стекле или при большой скорости движения. Иногда они возникают из-за большого количества грязи или песка на стекле, которые попадают под дворники во время езды. Эксперты по ремонту и восстановлению автомобилей в видео на YouTube канале "Car Recovery Service" рассказали о том, как избавиться от царапин на лобовом стекле.

Как избавиться от царапин на лобовом стекле от дворников

По их словам, если царапина незначительная, ее можно легко исправить с помощью зубной пасты и салфетки из микрофибры.

"Нанесите небольшое количество зубной пасты на поцарапанный участок и осторожно втирайте зубную пасту круговыми движениями с помощью салфетки. Продолжайте втирать несколько минут, пока паста не высохнет, а затем вытрите остатки чистой салфеткой. Теперь царапина должна стать менее заметной или даже полностью исчезнуть", - указывают эксперты.

Кроме того, отмечается, что нужно придерживаться четкой последовательности в для удаления царапин с лобового стекла автомобиля.

  • Оцените серьезность царапины.
  • В зависимости от глубины царапины, вы можете определить наилучший способ действий.
  • Перед началом ремонтных работ очистите лобовое стекло.
  • Убедитесь, что лобовое стекло чистое и на нем нет мусора или пыли, которые могут привести к дальнейшему повреждению.

Кроме того, существует метод, который предусматривает использование сухой горчицы с уксусом для удаления царапин от дворников с лобового стекла автомобиля.

Для подготовки этого средства рекомендуется взять горчичный порошок и уксус, смешать их до получения консистенции, похожей на густую сметану.

После этого нужно нанести смесь на чистую поверхность стекла и отполировать его сухой тканью. Отмечается, что эффект от такой обработки будет значительно сильнее, чем от обычной зубной пасты.

Эксперты по ремонту машин для более глубоких царапин рекомендуют использовать средство для полировки стекла.

"Нанесите небольшое количество средства для полировки стекла на поцарапанный участок и с помощью буферной подушечки осторожно отполируйте царапину круговыми движениями. Продолжайте полировать, пока царапина не исчезнет, а затем вытрите остатки чистой тряпкой. При необходимости повторите процесс", - указывают они.

В видео добавляется, что для более глубоких царапин, возможно, придется повторить процесс несколько раз, пока царапина не станет незаметной.

"Если царапины слишком глубокие, чтобы их можно было удалить, подумайте о замене лобового стекла", - подчеркивают мастера.

Кроме того, для более глубоких царапин вам понадобится полировальная паста для стекла.

"Ее можно найти в большинстве автомагазинов или в Интернете. Нанесите небольшое количество средства на поцарапанный участок и с помощью буферной подушечки осторожно отполируйте царапину круговыми движениями. Продолжайте полировать, пока царапина не станет незаметной, а затем вытрите остатки чистой тряпкой", - резюмируют эксперты по ремонту автомобилей "Car Recovery Service".

Смотрите видео о том, как избавиться от царапин на лобовом стекле:

Почему могут появляться царапины на лобовом стекле

Царапины на стекле автомобиля от дворников могут появляться по ряду причин:

  • Изношенность дворников: если дворники стали изношенными или поврежденными, они могут выполнять неэффективную работу при очистке стекла, что приводит к царапинам.
  • Загрязнения на стекле: наличие песка, грязи или других частиц на стекле, которые не были удалены перед включением дворников, может вызвать царапины.
  • Повреждение стекла: если стекло автомобиля уже имеет царапины или другие повреждения, то использование дворников может углубить эти повреждения.
  • Неправильное использование: неправильное использование дворников, например, включение их на сухом стекле или во время мороза, также может привести к появлению царапин.

Чтобы избежать этого вида повреждений, рекомендуется регулярно проверять состояние дворников и заменять их при необходимости, очищать стекло от грязи перед использованием дворников и избегать включения их на сухом стекле или во время мороза.

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