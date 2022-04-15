Как избавиться от плесени на посуде – быстрые лайфхаки хозяйке на заметку

Как избавиться от плесени на посуде / depositphotos.com/

За время отсутствия дома холодильники и кастрюли многих украинцев стали "оружием массового поражения". Колонии плесени и грибков могли оккупировать не только продукты, но и посуду. Главред разобрался, как очистить кухонные принадлежности.

О том, что поможет сохранить посуду чистой, читайте в материале: Как помыть посуду без моющего – 5 средств, которые есть на каждой кухне.

В борьбе с плесенью нашим главным помощником станет горячая вода. Однако, чтобы не допустить ее повторного образования кухонные принадлежности необходимо обработать специальными средствами. Самые доступные из них:

перекись водорода;

хозяйственное мыло;

уксус;

сода.

Хорошо удаляет плесень и обычное средство для мытья посуды вкупе с проволочными мочалками и губками.

Если в кастрюле слишком много плесени для начала ее нужно залить кипятком или довести в ней воду до кипения. Горячая вода убивает все микроорганизмы. Грибок и плесень нужно снять бумагой.

От запаха плесени можно избавиться, протерев кастрюлю уксусом, дать ей просохнуть и промыть с моющим средством в горячей воде.

Грибок на чашке можно с помощью перекиси водорода или уксуса. Необходимо налить в нее раствор и выдержав 15 минут промыть чашку с моющим средством. Для мытья чашки можно использовать и соду, она отлично устраняет не только плесень, но и налет чая или кофе.

Посуду из глины стоит поставить в духовку, предварительно удалив плесень, и хорошенько прокалить.

Важно: для подобных изделий не стоит использовать моющие средства, они очень плохо вымываются.

Если плесень завелась и в шкафу, стоит протереть его стенки губкой, смоченной столовым уксусом.

В посудомоечной машине стоит поставить температуру на максимум, предварительно удалив плесень с изделий.

Важно: посуду на которой завелась плесень можно использовать повторно после достаточной обработки дезинфицирующими средствами. Однако, если плесень завелась на деревянной посуде, от нее лучше избавиться.

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