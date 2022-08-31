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Как легко проверить куриные яйца на свежесть в домашних условиях

31 августа 2022, 15:55

Главред розбиралася, каким образом в домашних условиях можно легко определить, свежие ли яйца вы купили в магазине.

яйцо, яичница
Как определить свежесть купленного в магазине яйца / pixabay.com

Покупая яйца в супермаркетах или на рынках, мы надеемся на искренность слов продавцов о свежести продукта или можем сами посмотреть на дату изготовления, нанесенную на упаковку.

Главред розбиралася, каким образом в домашних условиях можно легко определить, свежие ли яйца вы купили в магазине.

Главные способы для определения свежести яиц

  • Хорошенько осмотрите скорлупу – у свежего яйца она обязательно должна быть твердой, если скорлупа мягкая на ощупь – однозначно оно протухло
  • Свежее куриное яйцо просвечивается на ярком солнце, внутри него с лёгкостью можно разглядеть желток. На этом свойстве яйца даже основывается работа специального прибора – ососкопа. Он состоит из специальной камеры и лампы. В камере есть овальные отверстия в форме яиц. Свежее яйцо во время осмотра светлое, прозрачное, желток не так выделяется, как у испорченного.
  • Хорошо потрясите яйцо в руке – если ощущаете, что желток перемещается в сторону, такой продукт лучше сразу отправить в мусорное ведро и не рисковать своим здоровьем
  • Еще один прекрасный способ определения свежести яйца – опустите его в воду. Свежее яйцо останется на дне посудины, а старое и испорченное – сразу сплывает на поверхность
  • Свежие куриные яйца после того, как вы их отварили, очень плохо чистятся. Несвежие – наоборот, от них очень хорошо отстает скорлупа
  • Положите яйцо, которое нужно проверить на свежесть на ровную поверхность и со всей силы покрутите его. То, которое курица только недавно снесла вообще не будет крутиться, а несвежий продукт – наоборот, с легкостью выполнит эту манипуляцию.
  • Понять, свежее ли вам продали яйцо или нет можно также взвесив его. Свежее – намного тяжелее испорченного.
курица_яйцо
Как проверить яйцо на свежесть / 1zoom.ru

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Сколько можно хранить яйца

По своей свежести яйца делаться на две категории:

  • диетические – это те, которые курица снесла не позднее, чем неделю назад
  • столовые – срок "появления на свет" этого продукта – более недели назад.

Срок годности всех яиц составляет 25 дней. Дальше продукт, конечно же, хранится в холодильнике, но допустимо также держать его в комнате, в темном месте и не на солнце.

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