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Как правильно варить гречку — самый простой и вкусный рецепт

17 февраля 2021, 16:41

Чтобы ваш гарнир получился вкусным, нужно знать всего несколько секретов приготовления идеальной гречки.

Как вкусно приготовить гречку / Depositphotos

Гречка – одна из самых полезных круп. В гречке содержится целый комплекс полезных веществ и прекрасно подходит для диетического и детского питания.

В гречневой каше много железа, фосфора, кальция и йода. Также гречневая крупа содержит целый ряд витаминов: В1, В2, В6, РР, Р.

Кроме того, гречка очень полезна для пищеварения и способствует очищению печени, а также укрепляет капилляры и помогает бороться с легкой формой депрессии.

Главред расскажет, как варить гречку правильно и удивить своих близких.

Но для того, чтобы гречка сохраняла свои полезные свойства, необходимо ее правильно готовить.

Самый простой способ приготовления гречки – на воде. Такую кашу можно использовать как гарнир или самостоятельное блюдо, добавив в гречку, к примеру, грибы.

Как приготовить гречку - пошаговый рецепт

Вам понадобится:

  • гречка - 300 гр;
  • вода - 600 мл;
  • растительное масло - 50 мл;
  • соль - по вкусу.

Гречневую крупу перебираем от сора и примесей, промываем проточной водой.

В казанчик наливаем растительного масла и в разогретое масло высыпаем очищенную гречневую крупу.

Обжариваем ее в разогретом растительном масле в течение 2-3-х минут, все время помешивая, пока гречка не приобретет золотистый цвет.

Со временем, после нескольких приготовлений рассыпчатой гречневой каши, вы сами поймете до какой степени стоит обжаривать сырую крупу - ваш вкус вам подскажет.

После обжарки заливаем крупу кипятком из расчета одна часть гречневой крупы и две части воды. Когда вода вместе с гречневой крупой закипит, солим ее по вкусу, накрываем казанчик крышкой и убавляем огонь до минимума.

Оставляем кашу томиться минут 15-20, пока выкипит вода.

Как варить гречку в кастрюле

Выложите крупу в кастрюлю с толстым дном и залейте водой. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15–20 минут. Многие закидывают гречку в уже кипящую воду. В таком случае время приготовления не меняется, но убавлять огонь надо сразу после добавления крупы.

Во время варки перемешивать кашу не нужно. Готовность гречки можно проверить, проведя ложкой по дну. Если воды там нет, значит, кастрюлю можно снимать с плиты.

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Если боитесь, что опоздаете и крупа пригорит, уберите её с огня немного раньше и оставьте под крышкой минут на 10. Гречка впитает оставшуюся воду.

Как варить гречку в мультиварке

Выложите крупу в чашу мультиварки и залейте холодной водой. Закройте крышку и варите кашу в режиме "Крупы", "Гречка" или "Каша" в течение 25–35 минут. Время зависит от режима и вида мультиварки.

Как правильно приготовить гречку - видеорецепт:

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