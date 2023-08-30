Как солить сало с сахаром: ловкий фокус поразит опытных гурманов

Несмотря на то, что многие считают сало слишком вредным и "тяжелым" для организма продуктом, оно имеет множество полезных свойств. О положительных свойствах сала не понаслышке знают диетологи и медики.
Они уточняют, что при умеренном употреблении в пищу сала можно заметить положительные изменения, которые этот продукт оказывает на организм.
Полезные свойства сала
Оказывается, проходя через кишечник обычный кусочек сала провоцирует процесс желчевыделения. Это, в свою очередь, приводит к естественному процессу сокращения желчного пузыря и выводу из него застойной желчи.
Кроме того, сало также оказывает положительное воздействие на процесс очистки печени. Также с помощью обычного сала можно нормализовать ее работу и сделать профилактику застоев желчи.
Чем богато сало
Специалисты уже давно убедились в полезных свойствах сала. Медики говорят о том, что сало способствует снижению уровня "вредного" холестерина.
При этом обычное свиное сало полезно сразу из-за ряда полезных составляющих:
- арахидоновая кислота (полезная Омега-6 ненасыщенная жирная кислота, которая является частью ферментов сердечной мышцы);
- сало стоит на страже содержания "хорошего" и "плохого" холестерина в организме человека;
- давно замечено, что сало не накапливает в себе радионуклиды;
- сало имеет свойства выводить из организма человека ядовитые вещества.
Зачем использовать сахар при засолке сала
Сало практически всегда ассоциируется с соленым вкусом. При этом трудно представить внесение в продукт противоположной вкусовой добавки – сладкой. Однако в этом есть свой резон. При добавлении сахара в маринад сало приобретает своеобразный мягкий и нежный привкус.
Гурманы уверяют, что при этом у сала остается его традиционный соленый привкус. Вместе с тем сочетание, казалось бы, несочетаемых вкусов делает сало еще более насыщенным и интересным. Если хотите удивить близких и гостей, добавьте в маринад немного сахара.
В чем лучше солить сало
При этом не стоит забывать и традиционные способы засолки сала. Здесь рекомендуют использовать уже традиционный набор специй.
Порядок действий:
- сало натираем солью, чесноком, лавровым листом и молотым черным перецем;
- продукт заворачиваем в пищевую пленку;
- затем сало отправляем в холодильнике на 3–4 дня, после сего его можно подавать к столу.
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